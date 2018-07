Temperini, el arquero que le cuidará las espaldas a Ibáñez

El técnico de Newell's, Omar De Felippe, confía en la experiencia de Nelson Ibáñez para defender el arco leproso. Pero también en el joven Nicolás Temperini, quien tras la partida de Luciano Pocrnjic de la institución, quedó como primer suplente del Loco. Y este miércoles, tuvo la oportunidad de atajar para los titulares.



El DT ñubelista le dio el buzo de titular ante Patronato (fue victoria por 1 a 0 con gol de Amoroso) y puso a Ibáñez con los alternativos. A Temperini lo viene fogueando bastante en esta pretemporada, ya que también le dio la responsabilidad en el partido con Central Córdoba por Copa Argentina.



"Me sentí muy bien, muy cómodo. Mis compañeros me brindan confianza y es mi mejor versión desde que estoy en el club. A estos minutos los aprovecho al máximo y me sirven para ganar confianza", dijo en conferencia de prensa.



Temperini nació hace 23 años en Villa Eloísa y tuvo un paso por Talleres de Córdoba, a préstamo y luego del título en Reserva que obtuviera hace dos años con la Lepra. Esta vez, parece que estará muy cerca de su sueño: debutar en la primera rojinegra.