Un piloto del Dakar fue alcanzado por un rayo en Jujuy

El piloto de moto eslovaco Ivan Jakes recibió la descarga de un rayo en plena competencia del rally Dakar, cuando finalizaba la tercera etapa que unió Tucumán y San Salvador de Jujuy. "Sentí que el manubrio temblaba, como también el resto se me movía", declaró el corredor, que tuvo que ser hospitalizado.

