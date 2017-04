Un zapatazo de Martínez le alcanzó a Central para eliminar a Cañuelas

Se trata de su primer enfrentamiento ante un rival de la máxima categoría, ya que el conjunto fundado en 1911 nunca superó la Primera C (transita su decimosexta temporada, además de disputar 28 campeonatos de la Primera D).

Paolo Montero decidió afrontar el encuentro con mayoría de suplentes, salvo Leguizamón y Salazar en defensa y Teo Gutiérrez arriba. Los demás, futbolistas que alternan en el equipo principal o juveniles. Los once canallas son: Jeremías Ledesma; Víctor Salazar, José Leguizamón, Renzo Alfani y Facundo Rizzi; Maximiliano Lovera, Matías Mansilla, Mauricio Martínez y Leonel Rivas; Fabián Bordagaray y Teófilo Gutiérrez. Enfrente está Cañuelas, que se clasificó a esta fase por finalizar entre los cuatro mejores ubicados de la Primera C en la primera rueda. Dirigido por Diego Martínez, busca ganar por primera vez en la Copa, ya que acumula dos empates y tres derrotas en sus anteriores presentaciones.

Pero lo que parecía que iba a ser un trámite tranquilo para el conjunto dirigido por Paolo Montero, no lo fue tanto a partir de la batalla que dio Cañuelas en la mitad de la cancha. El Tambero no tuvo situaciones claras en el arco del juvenil canalla Jeremías Ledesma, pero sí dispuso de aproximaciones.

Rosario Central inició de forma ideal el choque con Cañuelas, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Iban tan solo 11 minutos de juego en la cancha de Unión, cuando justamente un ex tatengue tomó la pelota a 35 metros del arco del conjunto de Primera C y mandó un misil que se metió junto al caño derecho del portero Moyano.

