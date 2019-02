Una sola ausencia en la lista de citados de Newell’s para el clásico

El equipo de Newell’s para el clásico de este domingo a las 17.10 en el Coloso Marcelo Bielsa todavía no está, pero ya se conoce la lista de concentrados para ese duelo trascendental, con 22 futbolistas a disposición del entrenador. El único que se lo pierde es el lateral derecho Ángelo Gabrielli, por molestias musculares.

Bidoglio no tenía jugadores en duda para este encuentro, así que la lista de citados para el clásico no entrega sorpresas. Apenas se puede destacar la ausencia del uruguayo Gabrielli, que llegó como refuerzo para esta temporada y todavía no debutó.

Los concentrados para enfrentar a Central son:

Arqueros: Alan Aguerre y Nelson Ibáñez

Defensores: Fabricio Fontanini, Stéfano Callegari, Facundo Nadalín, Mariano Bíttolo, Teodoro Paredes, Leonel Ferroni, Alan Luque y Juan Pablo Freytes

Mediocampistas: Braian Rivero, Jerónimo Cacciabue, Mauro Formica, Víctor Figueroa, Ribair Rodríguez y Lisandro Alzugaray

Delanteros: Maxi Rodríguez, Luis Leal, Alfio Oviedo, Cristian Insaurralde, Alexis Rodríguez y Joaquín Torres

La formación leprosa para el clásico, con una duda aun por despejar, sería: Aguerre; Nadalín, Callegari, Fontanini, Bíttolo; Rivero, Cacciabue; Figueroa o Insaurralde, Formica, Maxi; Leal.