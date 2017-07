Una voz del “círculo íntimo” de Maxi que explicó su salida

Rubén “Petete” Rodríguez, ex futbolista leproso y tío de Maxi, vivió muy de cerca todo este proceso en el que la Fiera elaboró una de las decisiones más difíciles de su carrera: irse de Newell's. El familiar del ídolo rojinegro, que además es el papá de los jugadores Denis y Alexis Rodríguez, admitió que a su sobrino lo vio “muy distinto” en los últimos meses, con un “evidente desgaste mental”. Y opinó: “Creo que él analizó que iba a quedar como único referente y que todos los problemas le iban a caer a él”.

En diálogo con el programa Zapping Sport (Radio 2), Petete confesó que “la primera sensación es de tristeza, estamos dolidos como todos los hinchas de Newell's”.

Luego indicó que “como dijo Maxi, esta decisión le costó mucho, la analizó mucho tiempo junto con su esposa y su familia”. Y sentenció: “Creo que la frase «me estoy yendo, pero no me quiero ir» resume todo”.

Rubén contó cómo vivió estas semanas en las que Maxi caviló acerca de la determinación que finalmente tomó: “Yo no hablé mucho del tema con él, lo quería dejar tranquilo para que tome su decisión, porque más allá de ser familiar, también soy hincha y quería que se quedara”, comentó.

El ex jugador de Newell's reconoció que “en los últimos meses lo vi totalmente diferente a lo que es él habitualmente, lo vi con mucho desgaste”.

Y luego hizo una apreciación muy interesante para entender la decisión que tomó el ídolo leproso: “Creo que él analizó que iba a quedar como único referente y que todos los problemas le iban a caer a él, como le sucedió este último año”.

“A Maxi no se le puede reprochar nada, hace cinco años que volvió, en su mejor momento, cuando podía seguir jugando en los mejores clubes del mundo”, advirtió.

Y agregó que “hizo muchísimas más cosas por el club de las que se supieron; la gente ni se imagina todo lo que hizo por Newell's, sobre todo afuera de la cancha”. Luego amplió: “Yo hace muchos años que estoy en el club y ví a muchos ídolos pasar por acá, pero ninguno hizo lo que hizo Maxi”.

Petete insistió: “Yo lo veía con un desgaste mental muy grande”.

“En el último tiempo estaba casi seguro de que se iba a ir, pero no lo supe hasta ayer a las cuatro de la tarde cuando me llamó y me confirmó su decisión”, dijo Petete, que es una permanente fuente de consulta de su sobrino Maxi.

Después remarcó que la Fiera “nunca pensó en dejar el fútbol, porque se siente muy bien físicamente y con muchas ganas de jugar”.

“Creo que se va a alejar un tiempo para tomar aire y que va a volver para despedirse de Newell's; después hay que ver si le da la edad, el físico, y si la dirigencia se lo permite”, consideró.

Y cerró hablando del momento que pasa la familia: “Es un momento durísimo, porque hace 15 días perdí a mi papá, el abuelo de Maxi, y hay que acompañar a mi mamá, que está preocupada por el futuro de su nieto”.