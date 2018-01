Zampedri: “Es importante arrancar sumando”

El delantero de Rosario Central, Fernando Zampedri, valoró el punto que sacaron en la cancha de Independiente, un adversario que se mostró muy superior en el segundo tiempo. En sintonía con Ledesma y Carrizo, admitió que deben mejorar, aunque siempre es mejor hacerlo luego de sumar algún punto.



“Independiente es un equipo muy duro, pero nosotros vinimos a buscar los tres puntos. Creo que fue justo el empate, por las ocasiones de gol que tuvimos en el final”, dijo el entrerriano.



Zampedri, que salió golpeado, remarcó: “Siempre es importante arrancar sumando. Hay que seguir por este camino, venimos mejorando y es la senda a seguir”.



Otra de las figuras auriazules fue el arquero Jeremías Ledesma: “Tuve suerte por los tiros en los palos, pero también tuve mala suerte en gol. Igual, ellos hicieron méritos para empatarlo”.



“En el momento del dominio de ellos, te agarra desesperación porque no sabés cómo ayudar. De todos modos, los chicos hicieron todo lo posible. Lo podíamos haber sentenciado en el final”, añadió.



Y cerró: “Queremos seguir así, salir de donde estamos en la tabla, porque Central no es un club para estar ahí”.



Finalmente, Federico Carrizo subrayó: “Como se dio el partido, vale el punto porque la pasamos un poco mal. Ellos tienen buenos jugadores, son un equipo peligroso”.



Pachi erró un gol mano a mano con Campaña: “Era obvio que íbamos a encontrar espacios. Las chances las tuvimos, pero el cansancio hizo que no pudiéramos concretar”.