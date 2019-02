Zampedri dejó “atrás” su reclamo y se enfoca “ciento por ciento” en el clásico

Fernando Zampedri fue el gran protagonista de la semana pasada en Central. Su enojo fue evidente y se materializó en un texto que hizo circular, en el que criticó a la dirigencia por su frustrado pase a Independiente y reclamó el pago de una supuesta deuda. La tensión se fue aflojando y el goleador canalla pidió jugar el sábado contra Aldosivi, donde fue el delantero más peligroso del equipo de Edgardo Bauza. Ahora, en la previa del clásico, asegura que el problema “quedó atras” y dice que está enfocado “ciento por ciento” en el partido del domingo en cancha de Newell's.

"Lo sucedido ya quedó atrás”, sentenció Zampedri, sin ganas de profundizar sobre lo sucedido. "Lo que pasó la semana pasada ya quedó atrás, ya tuvimos una reunión y quedó todo claro. El club no posee deuda conmigo y se aclaró todo. Era un tema económico y mientras siga teniendo la posibilidad de vestir esta camiseta voy a dar el máximo", añadió.

Luego destacó que “arrancamos una semana verdaderamente linda, todos sabemos lo que se vive en esta ciudad. Estoy contento por este partido, porque hay que disfrutarlo. Se hace corta y larga a la vez, queremos que llegue el domingo".

Proyectando hacia el duelo del domingo en el Parque Independencia, analizó que "si uno juega mejor que el rival va a tener más chances de ganar. Es un clásico y siempre se juega diferente, va a estar trabado”.

Después, deseó que el choque se dé como el último de Copa Argentina, a puertas cerradas en Sarandí, donde Central ganó 2 a 1 con un tanto de Germán Herrera y otro con su firma: “Venimos de convertir dos goles en el último jugado. Esperemos que esta vez se dé de la misma manera", deseó.

"El Patón ya preparó el partido y así arrancamos nuestra semana de trabajo. Por ahí sale Ortigoza y entra Gil, son dos jugadores muy importantes para nosotros y a quien le toque va a tener que hacer lo suyo y el equipo se tiene que adaptar a eso", opinó el artillero.

Acerca de sus sociedades en la ofensiva canalla, donde parece ser el único que tiene un lugar asegurado en el clásico, aclaró: "Nos sentimos bien con Riaño, hablamos mucho. Si Herrera ya está para jugar, el técnico decidirá quienes juegan adelante".

Zampedri volvió a destacar que se encuentra “ciento por ciento enfocado en lo futbolístico, quisieron darme unos días y yo dije que no. A mi me gusta jugar al fútbol y el sábado quería estar. Me puse a disposición del técnico y él elegía si ponerme o no. Ya está resuelto y de acá en adelante que venga lo mejor".

"Tenemos que tratar de mantener el arco en cero como el otro día. Es importante y nos venía costando. Lo conseguimos el fin de semana y si logramos ser un poco más creativos creo que nos vamos a quedar con el partido", finalizó el goleador.