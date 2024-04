El Banco Central obligará a Mercado Pago a aceptar pagos QR con tarjeta desde otras billeteras

El Banco Central (BCRA) confirmó que el próximo 30 de abril vence el plazo para poner en marcha el “QR interoperable” para los pagos con tarjetas. Después de varias postergaciones, la decisión implica que Mercado Pago, la principal red de receptores de pagos QR del país, deberá “abrir” su sistema al resto de las billeteras, algo a lo que siempre Marcos Galperín se opuso y que venía siendo reclamado por los bancos.

“El Banco Central es el regulador, no se va a meter en un acuerdo comercial. El cumplimiento de una norma no puede estar sujeto a un acuerdo comercial. Hemos hecho el esfuerzo para tener a todos los actores sentados en una mesa y la apertura no esta sujeta a eso. Hay un objetivo del BCRA que tiene que ver con cuidar al usuario como ordena la Carta Orgánica. Y ese es el camino que creemos q hay que seguir”, señaló Inchauspe, quien junto a otro director del Central, Agustín Pesce, explicaron la decisión en Payments Day, un evento sobre medios de pago organizado por Road Show.

La decisión del BCRA de no postergar la aplicación de la norma pone fin a una parte de la pelea entre los bancos y Mercado Pago. Y le abre paso a Modo, la billetera digital que comparten todos los grandes bancos del sistema, a excepción del Provincia. Y a cualquier otra app que preste el mismo servicio.

Los directores del BCRA confirmaron ayer otra norma clave para Mercado Pago: el mismo 30 de abril, quedará desactivado definitivamente el Débito Automático o Debin, un método de transferencia electrónica iniciado por quien cobra que, con la simple aceptación de quien paga, permite hacer pagos en forma periódica.

Mercado Pago lo utiliza para que su clientes carguen sus cuentas bancarias en su billetera, por una única vez, y así tengan sus fondos disponibles.

Mercado Pago advirtió que si se produce este cambio muchos de sus usuarios ya no podrán utilizar su billetera. Pese a ello, los directores del BCRA señalaron que puede haber “alguna fricción en la primera etapa, en el enrolamiento de las cuentas”. Pero al igual que con el QR interoperable, no habrá nuevas postergaciones. El 30 de abril termina el Debin.

Pesce e Inchauspe explicaron que también se sumará el 30 de abril otra novedad en el mundo de los medios de pago que la gestión anterior creó pero nunca puso en marcha. Comenzará a funcionar el plazo fijo electrónico, el CEDIP, que será transferible y fraccionable. Por ello, más allá de ser un instrumento de inversión como cualquier depósito a plazo fijo tendrá aplicaciones como una vía para cancelar pagos de toda clase.