Estudiantes quieren armar una consultora de biotecnología para startups

Rodrigo Berrocal, Juan Manuel Rozas, Sebastián Milani, Agustín Caldo y Gustavo Gispert son un grupo de estudiantes y graduados de la Facultad de Biotecnología de Rosario que vienen de salir premiados en un certamen provincial. Se trata del Biohackathon 2022, donde debieron resolver un desafío presentado por la empresa biotecnológica Hiamet y cuya solución obtuvo el segundo puesto.

Luego de aportar ideas y metodologías ágiles para resolver este problema científico, el equipo ahora quiere ir por más y apuntan a crear una consultora para ayudar a startups nacientes del sector a eficientizar sus desarrollos. Según destacaron, el sector requiere de apoyo para hacer crecer los proyectos que surgen de la mano de jóvenes profesionales y es por esto que la idea es brindar asesoramiento en temas que van, desde la salud, hasta los alimentos, el agro y el medioambiente.

"Venimos trabajando como grupo para activar una consultoría de biotecnología, donde las empresas puedan venir y durante todo el año trabajar con nuestro asesoramiento. Queremos llevarle una propuesta seria a las empresas y estamos abiertos en trabajar nuevas ideas para mejorarlas, tal como hicimos durante el Biohackathón", contó Caldo a Ecos365.

Innovación y reconocimiento

Según explicó Berrocal, durante la competencia les tocó como equipo brindar una solución para un desafío que les acercó la firma biotecnológica Hiamet. Sus referentes les explicaron que habían encontrado un grupo de péptidos (moléculas formadas a partir de la unión de aminoácidos) que generaban un mayor rendimiento de los biodigestores y que permitía ser usado en muy bajas concentraciones, disminuyendo los costos para la industria.

Un biodigestor es justamente un recipiente o tanque (cerrado herméticamente) que se carga con residuos orgánicos. En su interior se produce la descomposición de la materia orgánica para generar biogás, un combustible con el cual se puede cocinar, calentar agua y producir energía eléctrica, mediante un generador a gas.

La solución que propusieron como grupo durante la competencia consistió en mejorar los rendimientos fermentativos y de purificación de péptidos obtenidos a partir de una secuencia aminoácida.





"Este péptido se podía usar en gramos al año en vez de toneladas al año, lo que hicimos nosotros fue una optimización porque su funcionamiento no estaba siendo eficiente. Nosotros decidimos mejorarlo para bajar los costos porque los problemas que tenían eran que no estaban consiguiendo una concentración útil y trabajaban con un organismo que era considerado no seguro y eso les traía problemas con las regulaciones vigentes", explicó Berrocal.

Si bien en palabras de los emprendedores, el tiempo del certamen no alcanzaba para llevar adelante el desarrollo y poner a prueba el método, lo que hicieron fue diseñar cómo se llevaría adelante su puesta a punto para luego trasladarlo al mercado. Ahora la idea a futuro es trabajar con la empresa en conjunto para monitorear y optimizar nuevos procesos.

Esta sinergia generada entre el equipo y los representantes de Hiamet fue el impulso que faltaba para que decidieran abrirse camino en la consultoría de empresas biotecnológicas, enfocadas sobre todo en startups nacientes que requieren de apoyo, no solo financiero sino también logístico.

"La realidad es que en cualquier lugar donde haya un organismo vivo se puede aplicar la biotecnología. Hay muchas empresas biotecnológicas que se están plantando en el mundo y creciendo, y una consultoría de jóvenes profesionales como somos nosotros podría enriquecerlas", indicó Milani.

A su vez, destacó el hecho de que cada integrante dentro del grupo se especializa en distintas ramas dentro de la biotecnología, lo que generaría una complementariedad a la hora de abordar a empresas especializadas en distintos segmentos.