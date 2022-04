Ley de Alquileres: el artículo clave que podría destrabarla en el Congreso

La Ley de Alquileres es criticada tanto por inquilinos, que no consiguen viviendas o deben pagar enormes sumas, como por propietarios, que cuestionan su falta de previsibilidad y prefieren retirar las unidades del mercado locativo. Actualización de precios y duración de los contratos son dos de los temas a revisar en la reforma de la normativa que ya se discute en el Congreso, pero el diputado nacional santafesino, y jefe del bloque del Frente de Todos por Santa Fe, Germán Martínez, consideró también necesario incluir la cuestión federal.

“No es lo mismo alquilar en Buenos Aires que hacerlo en Rosario o en Córdoba, que por ahí tienen una realidad más parecida”, dijo en una entrevista con Ecos365, en la que también detalló los proyectos productivos en carpeta, comentó lo que busca el Estado con los biocombustibles y se pronunció respecto a las retenciones.

- La Ley de Alquileres está en boca de todos, es criticada tanto por inquilinos como por propietarios. ¿Cómo ven el tema desde el Congreso?

- Lo más valioso es haber podido armar un debate en la sociedad. Por muchos motivos los inquilinos están teniendo problemas para encontrar viviendas, y si la encuentran, para pagarla. A su vez los propietarios dudan de poner la vivienda en alquiler porque le faltan certezas y previsibilidad. Y todo esto también afecta a los desarrolladores inmobiliarios.

- ¿Qué medidas van a adoptar?

- Hicimos una comisión de legislación general, tendremos tres instancias para escuchar a los actores: el 12, 19 y 20. Nosotros planteamos los alquileres como si fueran una única realidad en el país, pero hay muchas realidades en Argentina. No es lo mismo alquilar en Buenos Aires que hacerlo en Rosario o en Córdoba, que por ahí tienen una realidad más parecida. Tampoco es igual en capitales de provincias con vida universitaria activa, o en Vaca Muerta o en zonas hidrocarburíferas, donde hoy no se pueden garantizar alquileres ni para la población estable. Es cuestión de revisar todos los casos. Más allá de esto, yo tengo una mirada positiva del debate dado en 2019 y 2020. Fueron 191 los votos a favor en Diputados y ninguno negativo. En el Senado fueron 41 y 0. En el medio vino la pandemia, se fijaron los aumentos de precios de alquileres por decreto y eso pudo haber generado desacople. No hay que perder de vista que la actual ley no tiene más de un año, pero se dio en un contexto particular, con alta inflación y una puja por la rentabilidad del sector inmobiliario que también debe considerarse.

- Vuelvo al punto de la regionalización que mencionaste. ¿Puede ser una tercera cuestión a considerar en la futura norma, además del porcentaje de aumento y el tiempo de duración de los contratos?

- Hoy la variable federal atraviesa todos los debates. No importa cuál sea la cámara de inicio, no será lo mismo una ley en un territorio que en otro. Hay sectores estructurantes que están ubicados en determinados lugares e impactará distinto la norma. Por eso debe tenerse en cuenta lo federal, más allá de que será difícil alcanzar una ley por unanimidad como la última vez.

- Otro tema con mucho impacto en Santa Fe es el de biocombustible. ¿Puede la escasez de combustible tradicional convertirse en oportunidad para el sector?

- A los biocombustibles los vengo escuchando mucho como paliativo de la provisión de gasoil. Creo que se puede aprovechar más el corte de combustible, con un precio que contente a productor y no impacte tanto en el subsidio que debe pagar el Estado. Hay diálogo, veremos hasta dónde llegamos. El debate está más puesto en la realidad concreta de tener un sector bio competitivo, con capacidad de generar trabajo, valor agregado, que en estos momentos pueda hacer un aporte al sector productivo en pesos, que no es menor. Yo creo que puede convivir tranquilamente con el sector petrolero, porque necesitamos de los dos.

- ¿Y con el tema retenciones?

- Hizo mucha espuma al principio, como era lógico, pero luego se canalizó institucionalmente. No hay que olvidarse que en noviembre de 2020 apareció ese beneficio porque no se liquidaba la producción, y se pensó que eso podía incentivar a una mayor liquidación. Pasó esa coyuntura, y ahora la situación internacional es muy compleja, con una guerra lejana pero que afecta la vida cotidiana, en alimentos y combustible, por lo que hay que tener mirada muy precisa.

- ¿Qué otros proyectos productivos analizarán en los próximos meses?

- Está el proyecto agrobioindustrial, que ya está ingresado, la ley de compre argentino para el desarrollo de proveedores, la ley de cannabis y cáñamo de aplicaciones medicinales a escala industrial, los beneficios para el sector de la construcción, la ley de incentivo a la industria automotriz y autopartes, la de electromovilidad. Hay muchos temas pendientes porque hay una apuesta del Gobierno por el sector productivo, canalizado en sectores con más tecno, que generen más puestos de trabajo en blanco, agregado de valor. Algunas de ellas no requieren de muchos consensos y pueden salir más rápido, mientras que otras necesitan más debate. Nuestro compromiso es el de buscar aprobar todas las que se pueda en este año.