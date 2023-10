Por qué falta nafta: el ultimátum de Massa y los motivos de las petroleras

Ante la postal de un fin de semana con largas filas en las estaciones de servicio, el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió a las petroleras que si para la medianoche del martes no está resulto el tema del abastecimiento, desde el miércoles no podrán exportar barriles de petróleo. Desde el sector empresario explicaron que las dificultades se produjeron por la falta de dólares del BCRA, que retrasó el ingreso de barcos de combustible; lo que se sumó al acopio preelectoral y al desfasaje entre precios minoristas y mayoristas, por el congelamiento que operó sobre los surtidores y que llevó a los grandes clientes a abastecerse en el mercado particular. El Gobierno acordó la importación de 10 barcos para normalizar la situación.

"Si el martes a las 12 de la noche no resolvieron el abastecimiento, el miércoles no salen barriles de petróleo de Argentina. Porque voy a defender el abastecimiento interno, voy a defender el consumo de los argentinos", aseguró el ministro en su perfil de Twitter.

En esa línea, destacó que "en algún momento, hubo algunos que especularon que según el resultado electoral iba a haber una devaluación, entonces por ahí guardaron". "Después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de descongelamiento, y se hablaba del 20% de aumento, de un 40% de aumento. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global", señaló Massa respecto del congelamiento de combustibles que vence este martes. Sin embargo, el día después de las elecciones, YPF sorprendió con un aumento de entre 3% y 5% en todo el país.

Desde el viernes los usuarios tuvieron problemas para llenar el tanque. A pesar de que el Gobierno acordó la importación de 10 barcos de combustibles y de que aseguró que "en los próximos días se solucionarán los faltantes", el fin de semana fue caótico para las personas ya que tuvieron que hacer varias cuadras de fila para cargar nafta. Con estaciones de servicios colapsadas desde el mediodía hasta durante la madrugada. Algunos clientes, incluso, tuvieron que recurrir a la nafta premium de las diferentes marcas porque la versión "súper" se había terminado.

A fin de regular la situación, la Secretaría de Energía mantuvo una reunión con las principales petroleras en la que se acordó la importación de los 10 barcos de combustible, para lo cual fue clave la liberación del swap con China, y aseguraron que "se van a terminar las paradas técnicas en los próximos 10 días y se aumentará la capacidad de refino de las principales refinerías del país".

Asimismo, tanto el Gobierno como las petroleras enfatizaron que por el fin de semana largo de octubre hubo un 15% mayor de consumo que el mismo período del año anterior y se produjo un "quiebre de stocks para las empresas", mientras que los dueños de las estaciones de servicio agrupados en Cecha explicaron que la situación de "faltantes generalizados tenderá a solucionarse progresivamente en los próximos días" y pidió "evitar generar una catarsis colectiva, que solo redundaría en una mayor presión sobre los surtidores, dilatando el proceso de normalización".

Por su parte, desde las petroleras argumentaron que los principales motivos del desabastecimiento estuvieron en la falta de dólares del BCRA que retrasó el ingreso de los barcos de combustibles destinados a suplir el efecto de la parada técnica en la refinería de La Plata. Además, hicieron hincapié en el desfasaje de entre precios minoristas y mayoristas producto del congelamiento en el precio para los usuarios. Eso provocó que los grandes jugadores se volcaran a las estaciones minoristas.

Además, señalaron que el barril criollo está a USD53, mientras que el barril de crudo a precios internacionales se ubica encima de los USD80. Según las empresas, esa diferencia hace virtualmente desaparecer al barril criollo y explicaron que actualmente están vendiendo en el mercado interno a precio internacional. También, señalaron, en la previa a las elecciones, los que podían hacían acopio.

Massa enfatizó que "el sector petrolero argentino está batiendo los récords de producción" y que para las petroleras "es mucho más atractivo exportar a valor de barril internacional que vender en el mercado interno". De hecho, en septiembre el país consiguió la mayor producción mensual de petróleo desde noviembre de 2008 con 645,5 mil barriles diarios, lo que representó una suba del 2,3 % respecto de agosto, y un aumento del 7% interanual.