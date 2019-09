“…en los años 2013 Y 2014 tuvimos récord de producción en nuestra empresa“,”…tuvimos trabajo de sobra“,”…los clientes sobrepasaban nuestra capacidad de producir”, “…fue necesario agregar horas extras” “…en el período 2015-2016 tuvimos caídas en el orden del 50%” ”…desde el año 2017 hemos tenidos altibajos, sin poder establecer como estamos realmente, ni cuáles son los niveles óptimos necesarios” ”….el año 2018 tuvimos trabajo y operaciones comerciales muy puntuales. Las órdenes de compras ya no son abiertas y planificadas. ¿Cómo funciona mi empresa en este entorno? “… los cambios en el entorno de nuestra organización nos afectan, pero no sabemos realmente cuanto ni como. Queremos tener un panorama de cómo marchan las cosas en el interior de la empresa” En las empresas Pymes de nuestra ciudad, estos comentarios son muy habituales y es la principal problemática que deben afrontar dueños, responsables y gerentes de diferentes empresas. Pero a la hora de evaluar sobre: ¿Cuánto dinero se ganó? ¿Cuál fue la rentabilidad promedio? ¿En qué costos agregados se incurrieron? ¿Cuáles fueron los niveles de desperdicios o retrabajos? ¿Como era la posición respecto a la competencia?, muy poco se conoce sobre el verdadero impacto de las innumerables actividades que realizan ellos mismos y sus empleados, en el verdadero negocio de la empresa. ¿Qué es “importante” saber y “qué no” sobre el funcionamiento de nuestra empresa? ¡¡ ¿Se imagina conducir un automóvil por la carretera sin velocímetro, sin indicador de combustible, sin espejos retrovisores, sin el tablero de instrumentos, y hoy día sin la computadora de abordo?!! computadora de abordo?!! “Las personas no hacen lo que el jefe dice, sino lo que el jefe controla” -- Proverbio chino

Destinado a empresarios Pymes, miembros de Empresas Familiares, quienes estén a cargo de todo tipo de organización y estudiantes, los objetivos del Curso de Tablero de Comando intensivo brindado por la UTN, son detectar la necesidad de evaluar la gestión de la organización; redireccionar los esfuerzos a las áreas claves de la misma; establecer objetivos e indicadores para el control del desempeño; contar con información estratégica para la toma de decisiones.

Con Lucas J. Giardina, Ingeniero Industrial y Consultor y Analista Organizacional como disertante, cuenta con una duración de dos clases de 4 horas cada, llevadas a cabo los días Martes 8 y 15 de octubre de 2019 de 18 a 22 horas.

