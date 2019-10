El director de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Adda, envió una carta abierta a los “homicidas viales” para expresar su malestar y profunda conmoción por la muerte del policía Marcos Di Fazio tras ser emebestido en un procedimiento de control vehicular en La Florida. El funcionario cuestionó la conducta irresponsable y descuidada de los automovilistas que pueden derivar en muertes. Pidió la intervención de la Justicia y consideró que este tipo de hechos son homicidios que deben sancionarse como cualquier otro.

La carta: "A vos, a vos que no te importaba... a vos que no te importa... a vos que te daba lo mismo.

Como pareciera que a muchos no les importa que se apaguen vidas... la VIDA.

¡Qué tristeza que ahora lo entiendas!

Qué tristeza que cuando te dijimos que no hay que mezclar alcohol y volante, que no hay que correr, que hay que respetar a los demás... pensaste que eso no importaba... que daba lo mismo, cumplir o no cumplir.

Qué tristeza que en ese momento pensaste "¿qué dice este boludo?"

¡Qué tristeza la familia Di Fazio!

Hoy, 4 hijos se quedaron sin su padre. Porque vos como muchos decidiste eso.

Y no te importó.

Qué tristeza tu familia, qué tristeza...

Se estarán preguntando: "¿qué fue lo que hicimos mal?" Y tampoco encontrarán la respuesta el ni consuelo.

A vos, a vos que la justicia te ponga dónde debés estar. Porque a Marcos, a todos los Marcos que son víctimas de homicidas viales, vos y todos los que no conocen el respeto por los demás lo pusieron lejos. Muy lejos de acá.

Detrás de esto, van tres puntos suspensivos y ruego a Dios, peticiono a las autoridades, llamo a toda la sociedad a que juntos, a que todos juntos, le pongamos un punto final..."

Este martes, en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Adda se refirió a lo expresado en su mensaje. “Este tipo de hecho no es usual, muchos conductores se asustan y se paralizan ante un control pero no se escapan y matan a un agente público”, advirtió.

“Este caso es lamentable, no tiene ningún tipo de justificación ni comparación”, observó y consideró: “El asesino de este policía tiene que terminar como cualquier asesino al volante. No es un accidente, no hay azar sino la decisión de una persona de matar a otra”.

Adda, quien se expresó en contra de la disminución del monto de las multas sancionado en la Legislatura, precisó el hecho: “Tenemos un protocolo de procedimiento. En el primer punto de chequeo amagó a detenerse pero no lo hizo y pasó al sector de control, aceleró la marcha en el segundo puesto donde estaba Di Fazio, se dio la indicación que se detuviera y aceleró la marcha y o lo embistió”.

El director confirmó que el autor del hecho no tenía niveles de alcohol en sangre no permitidos para la conducción pero desconoció si tenía restos de estupefacientes. Al respecto, planteó: “Si fuese así no es un aliciente, no nos tenemos que permitir ni un poquito”.