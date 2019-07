La abogada rosarina Carolina Cristinziano quedó envuelta en una causa por evasión impositiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuando ella integraba la llamada Comisión Normalizadora que intervino la entidad. Pero la mujer aseguró que se presentará a declarar porque “no hay ningún problema” con la gestión realizada en 2016.

En Radio 2, la esposa del ex futbolista de Rosario Central Gonzalo Belloso –hoy miembro fuerte de Conmebol– prometió responder la indagatoria programada para el 20 de agosto por una deuda con el fisco que rondaría los 85 millones de pesos, supuestamente generada por aquella comisión encabezada por Armando Pérez.

“Resido en Paraguay pero estuve en Argentina hace unos días y no me llegó ninguna citación, pero me voy a presentar espontáneamente. No hay ningún problema”, aseveró la profesional, que se desempeña principalmente en representaciones ante transferencias de futbolistas.

Cristinziano junto a Armando Pérez, en 2016. (archivo Télam)

Se refirió a versiones que la tildaban de prófuga de la Justicia por dicha causa y negó esa situación judicial. “Prófuga no puedo estar, podría estarlo si no me presento el 20 de agosto. Pero entiendo de dónde vienen algunas notas periodísticas con alguna intención”, dijo en el programa Zapping Sport.

Repasó que la denuncia por la deuda “corresponde a mayo, junio, julio y agosto (de 2016) y la Comisión entró a fines de julio y tuvo inmediatamente reuniones con la Afip para acogerse a una moratoria y se fueron pagando las cuotas”.

“Además, cuando entró (Claudio) Tapia como presidente de AFA, que yo tenga entendido mantuvo todo en orden y está al día como corresponde, por lo cual esta citación no revestiría mayores inconvenientes”, analizó.

Consultada por el periodista Luis Ricossa sobre si cree que todo puede ser parte de un vuelto de la AFA a la Conmebol por el reciente cortocircuito en la Copa América, con las respectivas sanciones a Chiqui Tapia y a Lionel Messi, Cristinziano lo descartó: “En Conmebol no tengo ninguna función, sólo trabaja Gonzalo”, respondió en relación a su marido.