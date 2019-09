Este miércoles comienza el juicio contra el periodista Lucas Carrasco, señalado por dos casos de violación. Ex celebridad “Nac&Pop” –Carrasco fue un referente del kirchnerismo en distintos medios de comunicación–, hoy enfrenta gravísimas acusaciones en su contra, aunque se mantiene activo: se autodenomina un “paria” y asegura que no se toma en serio.

En las redes sociales proliferan historias de Carrasco en las que se lo señala como violento y abusivo con mujeres –en Facebook hay un perfil que todavía funciona, que se llama Yo denuncio a Lucas Carrasco–; y de todas ellas, dos avanzaron por los canales de la Justicia. Sofía y Lucía lo denunciaron penalmente y este miércoles llegarán al juicio. La primera audiencia es a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal 9, compuesto por los jueces Ramón Fernando Ramírez, Ana Dieta de Herrero y Ana Laura Vega.

Los dos hechos ocurrieron en Buenos Aires. El caso de Sofía ocurrió en febrero de 2013 y el de Lucía, dos años después. El informe del Cuerpo Médico Forense indicó que las dos jóvenes habían padecido vivencias psicotraumáticas, que no se habían detectado elementos para presumir fabulación y que sus relatos tenían verosimilitud.

Entrevistada por la periodista Gisele Sousa Dias de Infobae, Sofía recontruyó, en detalle, el horripilante episodio. En esa época, Sofía tenía 21 años, estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), militaba en La Cámpora y admiraba a Carrasco. Para entonces, el periodista era también un referente político y gozaba de respeto en ciertos círculos.

El contacto entre ambos comenzó vía redes sociales. Se encontraron en un bar y después fueron al departamento que Carrasco compartía con su hermana en la Capital Federal.

"Empezó todo consentido, relaciones sexuales consentidas, a eso había ido –recordó–. Estuvo todo bien hasta que, en un momento, quedé boca abajo pegada al colchón, y es el momento en que aprovechó para penetrarme analmente sin mi consentimiento".

"Me empecé a mover como pude, a oponer resistencia, y es ahí cuando me agarra de la nuca, para que siguiera pegada al colchón. Yo le gritaba, le pedía que por favor parara, lloraba. Era dolor, ardor, era pensar «que se termine» , «que pase», «que pase rápido», pero no pasaba. Hasta que en algún momento, a los cinco o 10 minutos, se sale de encima mío, saca todo su peso y toda la fuerza que había puesto, me paro temblorosa y le digo: «¿Hasta cuando ibas a seguir? Te dije que no quería», mientras me caían las lágrimas. Y él me contestó: «Hasta que te acostumbres»".

Aterrorizada, Sofía se encerró en el baño. Según costa en la denuncia, salió a los 25 minutos. Carrasco consumió cocaína y la obligó a practicarle sexo oral “porque se tenía que poner a escribir” (en su blog, La República de la Soja).

La “salvación” de Sofía fue la hermana del propio Carrasco, que llegó al departamento y la joven encontró oportunidad para irse. Había intentado que le abriera, pero el periodista le ponía excusas, como que no encontraba la llave.

De ícono K a “periodista paria”

El Semanario Análisis, donde el propio Carrasco trabajó hace 20 años, lo definió como un “personaje singular”. Fue panelista de Duro de Domar (Canal 9), a donde llegó de la mano del productor Diego Gvirtz. Su salida del programa fue atribuida a la opinión que en junio de 2010, dio al aire sobre el ex ministro de Economía y ex vicepresidente, Amado Boudou.

Aquel no fue su único escándalo mediático: protagonizó tensos cruces en 6,7,8 (Canal 7), Radio América, Radio Nacional, y diario Crónica.

Actualmente, vive en Paraná, donde edita el blog Noticias Entre Ríos. También tiene espacio en Radio La Voz, de mañana y de tarde. En julio del año pasado lanzó un libro Crónicas de un Paria. En Twitter asegura que tiene "pocos amigos y muchos enemigos”.

“Yo no me tomo en serio a mí mismo. No creo que haya oscuridad ni luz ni inspiración ni abismos. Hay chicas que son lindas. Hay chicas que no. Y esa es toda mi teoría literaria”, aseveró en una entrevista para la revista italiana Panorama que publicó también en Noticias Entre Ríos.