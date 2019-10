Sahar Tabar, la joven de Irán que se volvió viral por su personificación de Angelina Jolie demacrada, fue arrestada este fin de semana por incitar a la violencia y blasfemias debido a sus publicaciones en Instagram.

Tabar, de 22 años, se hizo muy popular cuando le hizo creer al mundo que se había sometido a 50 cirugías estéticas para parecerse a Jolie, aunque muchos la identificaron más con Emily, la protagonista de El cadáver de la novia, la película de Tim Burton.

De acuerdo a lo informado por la Agencia de Noticias Tasnim, originaria de Irán, Tabar fue detenida por blasfemias, incitación a la violencia, ganar dinero "por medios inapropiados" y por incentivar la corrupción de los jóvenes.

Según publicó Minutouno.com, Tabar sumó más de 26 mil seguidores en Instagram pero en julio de este año mostró su verdadera cara en un intento de ponerle fin a la historia viral sobre su transformación. Aclaró que sus posteos están llenos de efectos especiales, desde maquillaje hasta filtros y edición.

"Mis fans saben que ésta no es mi cara real", explicó en aquella oportunidad Tabar, que nunca intentó verse ni como Jolie ni como la "novia cadavérica" de Burton según contó.

El antes y después de Sahar Tabar.

"Ahora me doy cuenta de que me parezco a ellas, pero soy mi propia musa y parecerme a alguien no es un fin en sí mismo", aseguró la joven, según el sitio Daily Mail. Pero Tabar fue arrestada el sábado pasado y ahora está a disposición de la corte de Teherán encargada de lidiar con "crímenes culturales y corrupción social y moral".