En las últimas horas se viralizó un video en el que una mujer grabó a Diego Brancatelli haciendo compras en un negocio de Miami, donde el periodista identificado con el kirchnerismo está de vacaciones junto a su familia. La esposa de Brancatelli, la periodista de TN y El Trece, Cecilia Insinga, publicó más tarde un descargo en Instagram, donde criticó el “escrache” a su marido y también aprovechó para responderles a usuarios de redes sociales que la maltrataron por su físico.

“¿Qué hacés en Miami? Digo, porque no es nada nac & pop vacacionar en Miami”, le reclama la mujer que graba el video al panelista del canal América.

“Te encanta yankylandia y después vas y la defendés a Cristina, ¿no? Acá no podés patotear a nadie”, le dice luego. Brancatelli prácticamente no le responde y sigue en lo suyo.

Cuando se enteró de la existencia del video, la esposa de Brancatelli, la periodista del Grupo Clarín Cecilia Insinga, escribió un extenso descargo en su cuenta de Instagram. En realidad, lo hizo para responderles a los que la criticaron por su aspecto físico.

Esto escribió la cronista:

“Hace unos días publiqué una foto en familia de mis vacaciones. Muchos comentarios fueron directo a criticar a mi marido... con la aclaración que no era contra mi. Yo les aclaro, todo lo que es insultar, descalificar o criticar a mi marido es hacerlo hacia mi también pues somos familia. No entiendo que puede pasar por la cabeza de alguien para a una foto hermosa en familia dedicarle palabras tan tristes y llenas de odio.

La segunda parte de los comentarios iban directo a mi "obesidad" Entiendo que es por este mandato social, al que nos sumieron durante décadas, que dice que tenes que ser flaca... sino sos nose una infeliz?

Paso a contarles que mido 1.54 y peso 68 kilos. Soy feliz, y me importa un bledo como me vean me siento diosa por muchos motivos pero principalmente porque me siento bien conmigo misma, y eso es lo único que me Importa.

Escribo esto, solo porque este perfil es público y muchas mujeres tal vez sufren estas situaciones todos los días y les duele o las angustia.

Tenemos el poder de hacer lo que deseamos. Vivimos en una era donde empezamos a reivindicar y conquistar derechos como nunca. Que nadie te diga cómo te "debes ver" o "sentir" hace lo que quieras pero hacelo para vos.

Les mando un beso enorme. El amor siempre vence al odio de los pobres de alma!

Sean felices, laburen para eso porque en esta vida es lo único que importa, ser feliz y hacer felices a los tuyos”.