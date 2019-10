El escándalo y las peleas no cesan en la familia Caniggia. Tanto que ahora se conoció un chat en el que Claudio Paul le dice a su Alex que se cambie el apellido.

La separación de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis generó un gran conflicto que recrudeció cuando Nannis se presentó en el living de Susana Giménez y denunció públicamente que había sufrido violencia de género por parte de su exmarido.

Tras eso, una joven periodista de 26 años, confirmó su noviazgo con el exdelantero de la selección argentina.

El Pájaro recibió el apoyo de su hijo mayor Axel, pero la condena de los mellizos Charlotte yLexander. Pájaro, luego de haber mantenido oculta su relación amorosa por más de seis meses. Alexander.

Fue en este marco que Alex filtró en Twitter el fuerte intercambio que tuvo con su padre por Whatsapp.

“¡Qué bien vos, eh! ¿Sabés qué? Cambiate el apellido entonces. Hacelo ya”, le escribe el Pájaro.

Al día siguiente, Alex le respondió: “En vez de hacerte el loco, ¿por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas (por encima) a una mina (por Sofía Bonnelli) antes que a tus hijos”.

A los pocos minutos Claudio Paul Caniggia replicó: “No puedo creer que hayas participado por dinero a una cosa así”, haciendo referencia a las declaraciones que realizó su hijo en el ciclo italiano Live - Non è la d’Urso, que originó la discusión.