Aunque no hablen, ellos están ahí. Son mudos testigos del devenir de una ciudad que se transforma año tras año, a la que acompañan con sus flores y sus sombras. Rosario tiene "otra" población, la verde, la que purifica el oxígeno y da destellos de naturaleza en medio de tanto cemento. La que también puede transformarse en el terror de los vecinos por veredas levantadas u otras intromisiones. Son los árboles de una ciudad que aspira a tener un millón de ejemplares en 2030.

En el programa Antes de Salir (El Tres), junto a especialistas invitados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, hicieron un repaso detallado de los datos que arrojó el censo de árboles realizado por esa casa de estudios y Parques y Paseos de la Municipalidad de Rosario, un relevamiento de las especies de árboles que existen en nuestras veredas con el fin de individualizarlas, conocer el estado sanitario de cada árbol y ver si había que hacerle corrección de poda o directamente sacarlo por tener alguna inclinación peligrosa para los vehículos o las personas.