El gobierno nacional proyectó 26 obras en diversos tramos de las rutas federales dentro de la provincia de Santa Fe pero solo comenzó a trabajar en seis. En cuatro de ellas no concretó ni siquiera el 1 por ciento de lo trazado y en la que más avanzó llegó al 9 por ciento. Por otro lado, la inversión comparada de los últimos años indica que invirtió lo mismo o menos que el gobierno anterior en tres rutas centrales.

La gestión de Mauricio Macri dividió el mapa en corredores y los licitó mediante el plan de Participación Público Privada (PPP). Agrupó la ruta nacional 7 y la 33 (sobre el extremo sur de la bota) dentro del Corredor C. Las vías 9, 11, 34 y A012 (en la zona del Gran Rosario) quedaron en el Corredor E. La 33 y la 9 (al sur y al sudoeste, hacia Córdoba) en el Corredor F.

Dentro de ese esquema creado en 2017 y adjudicado a empresas en junio de 2018, el gobierno prometió la construcción de autopistas y rutas seguras, además de repavimentar, hacer banquinas y terceros carriles.

En total, para Santa Fe se propuso avanzar con seis obras en el conglomerado C, pero un año después apenas se empezó en dos. Planteó doce trabajos en las rutas del grupo E aunque no comenzó ninguno. Y de las ocho tareas trazadas en el F, inició la mitad aunque de manera formal ya que no ejecutó ni el 1% de lo presupuestado.

Los datos surgen de los registros oficiales de Vialidad Nacional a los que Rosario3 accedió después de un pedido de acceso a la información realizado hace más de dos meses.

Gran Rosario: 9, 11, 34 y A012

Vialidad Nacional adjudicó a la firma Corredor Panamericano I SA el Corredor Vial E. El proyecto incluyó doce obras sobre las vías 9, 11, 34 y A012 (en la zona del Gran Rosario).

La idea era construir más de 70 kilómetros de autopista sobre la ruta nacional A012, proyecto que se dividió en cinco tramos. La ruta 11 sería una variante de autopista para conectar a los puertos del Gran Rosario (dos tramos). La ruta 34 sería autopista desde Circunvalación (A008) hasta la A012. El ministro de Transporte nacional Guillermo Dietrich calificó de “mega obra” ese trabajo y prometió en julio de 2018 terminar con las “colas de camiones en los puertos”.

Además, se harían terceros carriles de la autopista a Buenos Aires, se renovaría el acceso al aeropuerto de Rosario y la repavimentación de calzadas.

Un año después, ninguna de las doce acciones comenzó en Santa Fe. Solo se trabajó sobre el tercer carril de la autopista pero del lado de la provincia de Buenos Aires.

Santa Fe había pedido priorizar las obras sobre A012 y ruta 11 para mejorar los problemas con los camiones en época de cosecha gruesa, que generan severos congestionamientos y siniestros viales con víctimas fatales. “Ellos eligieron llevar una obra que estaba al 80 por ciento para tener el ciento por ciento en Buenos Aires en lugar de empezar algo que estaba al 0 por ciento en el Gran Rosario”, graficó Pablo Jukic, secretario de Transporte santafesino.

Ruta 33 y autopista a Córdoba

El Corredor F quedó en manos de la firma Panamericano II SA. Se proyectaron cuatro tramos de construcción de autopista sobre la ruta 33 (de Rosario a San Eduardo) y la repavimentación. También la construcción de banquinas, reparación de losa y repavimentación sobre la autopista a Córdoba.

De esos ocho trabajos, se comenzaron cuatro en febrero de 2019. Según el detalle de Vialidad, se avanzó el 0,10 por ciento de la autopista 33 en el tramo de San Eduardo a RP94 (se invirtieron 266 mil pesos sobre 245 millones que implica la obra total, con fecha de finalización en julio de 2021) y el 0,40 por ciento de la repavimentación de esa vía (223 mil pesos sobre un total de 54 millones con plazo hasta julio de 2023).

Además, se hizo el 0,14 por ciento de la reparación de losa sobre la autopista N° 9 (se invirtieron 51 mil pesos sobre un total de 35 millones de pesos, con fecha de cierre en julio de 2023) y el 0,29 por ciento de la repavimentación (317 mil pesos sobre 107 millones proyectados hasta julio de 2023).

Desde la Secretaría de Transporte de Santa Fe señalaron que con esos fondos ni siquiera se compró el material y que el obrador sobre la ruta 33 (Rosario-Rufino) fue retirado la última semana por falta de movimientos y recursos.

En 2016, el gobierno nacional había prometido finalizar la mitad de esa autopista y la mitad de la 34 para este año.

El detalle del Corredor C: rutas 7 y 3

La empresa Vial Andes 7 SAU se quedó con el Corredor C. En ese grupo se prometió hacer una “ruta segura” sobre la vía nacional 7, en el límite con provincia de Buenos Aires. Ese proyecto fue dividido en tres tramos (de unos 80 kilómetros en total). Repavimentar fue otro ítem. Sobre la ruta 33 también se propuso construir banquinas y pavimento nuevo entre General Villegas (norte de Buenos Aires) y Rufino (sur de Santa Fe).

De esos seis trazados, Vialidad informó que se había ejecutado el 3,86 por ciento de la construcción de banquinas sobre la ruta 33 y el 9,31 por ciento de las obras para repavimentar.

Inversión comparada de los últimos años

El gobierno nacional destacó más de una vez la “inversión récord” realizada en rutas y autopistas. El presidente Macri habló de la mayor cantidad de obras “en los últimos 65 años”. Sin embargo, los datos oficiales de la propia gestión de Cambiemos desmienten esas afirmaciones, al menos en las rutas centrales del territorio santafesino.

De la comparación de los montos invertidos entre 2013 y 2018, el promedio de los últimos tres años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es similar e incluso superior al de los tres primeros de Macri, según la vía que se analice.

Tanto en la ruta nacional 11 como la 34, dentro de Santa Fe, el año de mayor inversión estimada en dólares fue 2016 (el primero de Macri) pero el más bajo de la serie fue 2018.

Por eso, el promedio de tres años de cada gestión es similar (tomando la conversión estimada en el dólar de cada año). En la 11 es algo mayor el monto destinado por el gobierno anterior y en la 34, el del actual. Esto sin incluir el ejercicio 2019 en el que los trabajos se paralizaron.

En el corredor de la ruta nacional 33 y 8 se da una particularidad. Los tres últimos años del kirchnerismo llegó casi el doble de dinero (siempre en la conversión a dólares) que durante el inicio del macrismo. La explicación a esa disparidad, dicen en Santa Fe, es que se proyectó la nueva autopista Rosario-Venado Tuerto-Rufino y mientras se esperaba esa construcción el gobierno dejó de invertir en bacheo y mantenimiento.

El perjuicio de la caída del PPP

Según el documento de Vialidad que detalla los beneficios del PPP, la paralización y eventual caída del proyecto implica un 50 por ciento más de víctimas fatales por la no construcción de autopistas, el gasto extra de 2.000 millones de litros de combustible en 15 años, frenar el crecimiento de las economías regionales, la renuncia a 100 mil puestos de trabajo y el desahorro de 484 mil millones de pesos para la sociedad.

Por fuera de los PPP y antes de la crisis financiera y económica, el gobierno nacional sí terminó otras obras. Por ejemplo, en 2018 inauguró la remodelación y ampliación de la Circunvalación, que la gestión anterior había dejado por la mitad. A la par, quedan pendientes otros reclamos, como la zona intransitable de la ruta 9 entre Carcarañá y Correa.

Sobre los datos

Los cuadros de esta nota presentan la inversión en pesos que informó Vialidad Nacional por ruta y por año. La conversión a dólares se realizó con el promedio de la cotización del dólar de cada año que registra el Banco Central.

El pedido de informe fue realizado el 7 de junio pasado mediante la página oficial de Acceso a la Información Pública, garantizado por ley nacional 27.275, que establece un plazo de 30 días para responder.

El 1° de julio, ese organismo informó que haría uso de la prórroga por “la extensión de la información a proveerse”. La respuesta oficial fue notificada a fin de ese mes con diez archivos embebidos (entre documentos, tablas y archivos excel), cuyo resumen se presenta en este informe.