Uno de los activistas veganos que irrumpió en la Exposición Rural y fue golpeado aseguró que los agresores “intentaron tratarnos como ganado para humillarnos, degradarnos y causó el efecto contrario”.

En una extensa entrevista en el programa A diario (Radio 2), César Güerzoni, vocero de Acción Vegana, se refirió al momento violento que se vivió este domingo después de que irrumpieran personas en La Rural que están en contra del consumo de animales y del maltrato, y fueron echados con caballos y golpes.

“Una imagen vale mil palabras”, dijo Güerzoni sobre los videos de la agresión y condenó las prácticas tradicionalistas, como la “doma, el rebencazo o atar a un ternero en el piso por diversión”.

“No hace falta que vaya al médico de la trompada que me dieron. Estoy tranquilo, no fue grave, pero los animales maltratados por la industria alimenticia, las gallinas, las vacas, los chanchos no tuvieron esa suerte, si se lastiman mueren”, dijo.

También mencionó que “uno de los chicos sufrió un corte en el labio porque le pegaron con un rebenque” y “otro que más golpearon y que está machucado pero nada de gravedad”.

El integrante de Acción Vegana condenó los “daños al sentimiento de los animales y a su psicología, que se sabe que sí la tienen”. “No queremos que eso siga pasando, queremos un mundo mucho más justo en el cual podamos vivir todos sin la necesidad de matar para comer”

“Emergencia climática”

“Nos encantaría no tener que hacer estas activaciones pero lamentablemente por la emergencia climática, la contaminación y el maltrato extremo a los animales, a veces no nos queda otro tipo de acciones como esta. No nos gusta hacerlas y pedimos disculpas a la Sociedad Rural y a las personas presentes, pero es la única forma de que este mensaje llegue”, señaló Güerzoni.

El militante buscó desmontar el prejuicio sobre la falta de nutrientes en los veganos y dijo que tiene 44 años y dejó de comer carne a los 8 años (salvo alguna “costillita en un asado durante la adolescencia”, aclaró).

Contó que es “ciclista”, que subió al volcán Lanín “con una bicicleta en la espalda” y se definió como “muy saludable”. Contrastó: “Los hospitales están llenos de omnívoros”.

En la entrevista (escuchar audio), aseguró que el consumo de carne responde a una “estructura mental que nos tejen desde que nacemos, que nos marca un camino, y también las empresas que te dicen que productos consumir”.

“Necesitamos hierros y proteína (no carne) y calcio (no leche). Para tu cuerpo de donde tomás eso es indiferente. ¿Por qué tomarlo de un animal que no quiere que lo maten?”, planteó. Habló de la historia del hombre y si es carnívoro o no. También el impacto ambiental.

Destacó las “hectáreas desmontadas donde ahora hay monocultivo, y de esa soja con glifosato, gran parte va para alimentar animales que después sirve para alimentar humanos. Reemplazar bosques nativos tiene consecuencias. Estamos sintiendo un cambio climático. Nunca hubo tanto cáncer como hoy”, dijo el militante vegano.

Además, señaló la encíclica del Papa Francisco “Laudato si” que establece que “los seres humanos tenemos que tener una mejor relación con el ambiente y con los animales; somos parte del ecosistema”.