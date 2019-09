En agosto pasado, Germán Becker, músico, cantante, autor, compositor, productor, locutor nacional e investigador artístico rosarino, publicó en redes sociales un mensaje que alertó a sus seguidores. Se trataba de un llamado de atención a quienes coordinan las agendas culturales de la ciudad, ya que a todos ellos recurrió durante más de diez años, sin éxito, para solicitar un espacio físico donde exponer su colección personal de objetos originales pertenecientes a artistas ligados a la radiofonía de Rosario.

Libretos del emblemático programa radial "Almacén La Candelaria". (Instagram Artistas de Rosario).

“Hastiado de enviar notas y comunicarme con instituciones, centros culturales y con cuanto lugar donde podría presentar diferentes muestras, con todo el material 100 por ciento original que he reunido desde 1991 a la fecha, y no obtener una respuesta, he decidido inaugurar mi propio centro cultural virtual”, decía Becker en su mensaje.

En el mismo texto anunciaba que abriría una cuenta pública de Instagram, llamada “Artistas de Rosario”, para mostrar su colección de fotos, afiches, discos, premios, vestuario de actuación, instrumentos musicales, partituras y diversos documentos y objetos (todos originales, no fotocopias ni reproducciones) que pertenecieron a los más importantes artistas de la ciudad, del período comprendido entre 1920 y 1980.

Parte de la colección de Germán Becker, guardada en casa de familiares. (Instagram Artistas de Rosario).

La colección también cuenta con material relacionado con la radiofonía rosarina y el mundo del espectáculo argentino. Se trata de piezas únicas y originales que provienen directamente de manos de los protagonistas y que, si bien fueron expuestas en parte, en un banco, una librería y la Casa de la Cultura Arijón, nunca pudieron exhibirse en su totalidad como muestra integral.

Trofeo otorgado a Delia Rodríguez, "La Chaqueñita" tras ganar el concurso "El tango busca dos voces del interior", organizado por Radio Belgrano, Revista Antena, el Maestro Miguel Caló y Jabón Cascada. Noviembre de 1958. (Instagram Artistas de Rosario).

“Todo comenzó en 1991 a través de mi abuela de la vida, Nobleza Cassini. Cuando tenía 11 años –cuenta Germán en diálogo con A la Vuelta (Radio 2)– yo iba a tomar mis clases de piano a casa de Nobleza y un día, cuando llegué, tuve que esperar porque el alumno anterior estaba demorado. Mientras aguardaba que terminara esa clase, vi una biblioteca llena de partituras y libros de música, y en el último estante, asomándose entre las partituras, había un disco poco común. Era un disco de acetato (lo aprendí más tarde) que se usaba para las grabaciones en las radios. En ese caso particular era un disco de actuaciones en vivo de Nobleza Cassini, de la década del '50, que ella ni recordaba que tenía y me lo dio. Cuando lo escuché en mi casa, me estalló el cerebro. Me enloquecí y le fui pidiendo más cosas y empecé a conocer a otras figuras del espectáculo de Rosario que me fueron cediendo su patrimonio más querido, sabiendo iba a ser custodiado el día que ellos no estuvieran”, relató en el comienzo de la entrevista radial, cuya grabación completa, puede escucharse a continuación.

Hace más de 10 años que Germán Becker empezó a recorrer con un álbum de fotos, donde están retratados todos los objetos de su colección, distintas instituciones de la ciudad, con el fin –aún no logrado– de que alguien pondere el valor histórico del material y ponga a disposición un espacio físico acorde, para que la muestra sea abierta a la comunidad.

Micrófono "Shure 55 C" (conocido como "Big Elvis") que perteneció a LT2 Radio Splendid Rosario (década 1950).

A la izquierda, el técnico operador Eriberto Galuppo, quien trabajó en LT2, hoy Radio 2. (InstagramArtistas de Rosario).

La colección

El material acopiado y clasificado por Becker es variado. Su colección consta de más de 2 mil fotografías, 600 instrumentaciones (partituras especiales usadas por las orquestas que acompañaban a las y los cantantes), 400 cintas abiertas, 1.200 cassettes, 150 afiches, 100 carnets, 500 VHS, además de zapatos, collares, carteras, corbatas, moños, pasaportes, libros, manuscritos e instrumentos musicales, entre otros objetos.

Collar de perlas de María Aurelia Fabián, conductora de "Tertulia Hogareña" y "Galería 5" entre otros programas de tv durante los años 1965 y 1976. (Instagram Artistas de Rosario).

Al tratarse de una muestra voluminosa de piezas, muchas de ellas frágiles, no sólo se precisa una superficie extensa, para su exhibición, sino también mobiliario que, al estilo de los museos, permita mostrar el material, preservando su integridad: maniquíes, vitrinas, cuadros o exhibidores colgantes, mesas con cobertura de acrílico o vidrio para proteger los objetos más pequeños y pantalla gigante para exponer el material fílmico, entre otros.

Quienes cuenten con esos recursos o puedan habilitar instalaciones apropiadas para que la muestra sea abierta al público con las condiciones básicas de seguridad y respeto por el valor cultural que entrañan, pueden comunicarse con el coleccionista, a través de su mail [email protected]