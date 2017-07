Hizo un papelón por mirar a una chica en la calle

Un hombre protagonizó un verdadero papelón en una calle de Glasgow, Escocia, cuando no pudo evitar seguir con la mirada a una joven que cruzaba la calle y terminó chocando contra una columna que sostiene un semáforo.

