Video: la caída inesperada de una pareja recién casada

El chofer que previamente acomodó la corbata del flamante marido y se sacó fotos frente al carro nupcial que iba a conducir, puso primera tan rápido que no dio tiempo a los felices esposos de agarrarse de alguna parte del auto, por lo que el arranque brusco los tiró hacia atrás y golpearon contra el pavimento.

Una pareja estadounidense es noticia en todo el mundo, pero no por su reciente casamiento sino por el blooper de haberse caído del auto nupcial tras un brusco arranque del chofer.

