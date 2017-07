Cuarto refuerzo: Rosario Central compró el pase de Leonardo Gil

Gil se convirtió en cuarto refuerzo para Montero de cara al próximo semestre. En tanto, Central aguarda la respuesta del ex defensor de Boca Juan Forlín, quien tiene el pase en su poder luego de quedar libre de Querétaro de México, y procura definir la compra de la mitad de las fichas del arquero de Independiente Diego "Ruso" Rodríguez y del zaguero de Argentinos Juniors Nicolás Freire.

