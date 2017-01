El affaire Larrondo y los coqueteos millonarios para llevarse a Víctor Salazar en su momento abrieron una herida en Central que todavía no cierra. Y en Arroyito quieren tomarse revancha negándoles al jugador más codiciado de este mercado.

“Sabemos que Genoa tiene fama de no pagar por eso queremos avales bancarios por Montoya”, confesó Cefaratti. Y adelantó que "el martes esta situación se tiene que definir".

“Escucharemos a Montoya, pero nuestra intención es que no juegue en River”, tiró Cefaratti al ser consultado por TyC Sports este sábado a la mañana.

Las palabras del vicepresidente Luciano Cefaratti por el pase de Walter Montoya, que amenaza con convertirse en la novela del verano, ratifican que la relación entre las dirigencias de Central y River quedó muy resentida luego de lo que sucedió con Marcelo Larrondo. “Nuestra intención es que Montoya no juegue en River”, disparó el dirigente canalla.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo