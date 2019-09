Abel Pintos brindó una entrevista donde respondió varias preguntas sobre su intimidad. Que si es gay, que si tiene novia. El cantante se explayó pero defendió su privacidad lo más que pudo.

De acuerdo a lo que publica el sitio El Trece, Pintos habló con Clarín. Al ser consultado sobre los rumores de que es gay y sobre un posible "armado publicitario" de mostrarse con alguien para promocionar su show. "No sé, no me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas. Conozco bien las dos opciones que has dicho. Se han dicho, y a mí no me molestan porque yo sé cómo hago las cosas y desde qué lugar", expresó.

Tras que se conociera quién sería la supuesta novia del artista, Abel Pintos habló sobre el tema y se refirió a su relación con Mora Calabrese. "Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso", sostuvo.

Luego, remarcó: "Uno en la vida se va construyendo de a poco. Y se va relacionando con las distintas cosas de a poco. Porque, aún antes de la exposición de mis situaciones íntimas, yo siento un respeto muy grande de parte de todos, tanto del público como de los medios".

Semanas atrás, la revista Pronto publicó en su tapa una foto de quién sería la novia de Abel Pintos. Esta foto estalló las redes sociales porque el mismo músico siempre mantuvo con mucho hermetismo su vida privada.

Según relató la publicación de la revista, la joven se llama Mora Calabrese, es una empresaria de 31 años, madre de una nena y se habrían conocido en un show en Chaco que brindó en 2013.