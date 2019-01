Amalia Granata salió en defensa del padre de Anna Chiara del Boca

Luego de que Anna Chiara del Boca revelara por qué decidió cortar a los nueve años el contacto con su padre, Ricardo Biasotti, Amalia Granata puso en duda la veracidad de tales declaraciones.

La hija de Andrea del Boca dio detalles de la relación con su padre en una entrevista con la Revista Caras.

Allí mencionó una dolorosa situación que vivió con su papá. “Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con un asco. Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo «tenés olor a culo, no te quiero al lado mío»”, dijo Anna Chiara en la charla.

Amalia Granata, ex pareja de Biasotti, dio su versión del vínculo padre-hija.

“Estaba mirando la entrevista y veía cómo la madre la miraba a Anna mientras ella contaba situaciones que les puedo asegurar que no eran ciertas, me daba hasta como miedo esa madre”, dijo Granata en Los Ángeles de la mañana.

“Estaba vigilando cada palabra de lo que decía la nena, que ya no es una nena, es una mujer, con una mirada siniestra”, continuó.

Cuando Ángel de Brito, conductor del ciclo que seguís en las mañana de el tres, le preguntó a Amalia si creía que “Andrea está detrás de ese testimonio”, la periodista aclaró: “Yo puedo hablar de él, porque soy amiga y lo conozco. Tuvimos una relación hermosa y hoy somos amigos. Cuando yo salía con él la nena tenía tres o cuatro años, era chiquita. Yo nunca la vi a Anna, porque había tantos conflictos que preferimos no sumarle uno más. Imagínense que el padre tenga una novia”.

Entonces, la panelista Mariana Brey quiso saber cómo podía desacreditar los dichos de Anna Chiara si no la conocía.

“No lo conocen a Ricardo. No hay manera de que él diga esa frase”, aseguró Granata. “Es una persona que no es agresiva, no se maneja con ese vocabulario y menos con su hija”.