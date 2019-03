Este jueves comienza el seminario Revolucionistas: feminismos, revoluciones y resistencias, un ciclo de encuentros que se desarrollará durante marzo en el (rebautizado) Centro Cultural Angélica Gorodischer (CC Fontanarrosa) en el marco de la muestra Revolucionistas. Rebeliones y Feminismos.

De las charlas participarán la socióloga e historiadora Dora Barrancos, la periodista Ingrid Beck, la profesora de Castellano, Literatura y Latín Sasa Testa e integrantes del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género UNR (Cifeg), además de referentes del feminismo rosarino y trabajadoras de prensa.

Los encuentros tendrán lugar el 7, 13, 21 y 28 de marzo, siempre a las 19, en el centro cultural municipal de San Martín 1080.

Las inscripciones se realizan enviando nombre completo y DNI a [email protected] Se entregarán certificados de asistencia.

La grilla

Este jueves abre la grilla Feminismos, derechos y poder. Herramientas de transformación en los distintos territorios.

La cuarta ola feminista retoma luchas y metodologías de las oleadas anteriores, pero tiene características propias. No sólo toma las calles y el espacio público, sino también la producción de sentidos. No hay institución, pilar social, ni estructura que no se vea sacudida por esta marea.

Esta cuarta ola hace fuerte hincapié en la división sexual del trabajo y la producción, y sobre todo, tiene una fuerte vocación de poder.

Disertan Noelia Figueroa (Licenciada en Ciencia Política, docente universitaria e investigadora del Cifeg que además, integra de Mala Junta y Ni Una Menos Rosario; y Virginia Benedetto, reportera gráfica que trabaja en el diario La Capital, que viajó a Kurdistán para reflejar la lucha de las mujeres kurdas por su libertad.

Fuente: @CulturaRosario



Miércoles 13 de marzo

¿Cómo nos hicimos y hacemos feministas? La historia del feminismo en Argentina, la relación de varones y mujeres. Hacia la construcción de una sociedad no binaria.

Disertan Dora Barrancos (socióloga, historiadora e investigadora feminista. Forma parte del directorio del Conicet) y Luciana Caudana (licenciada en Ciencia Política, investigadora del Conicet y especialista en Teoría Política Feminista)

Jueves 21 de marzo

¿El futuro será feminista y no binario? Feminismos y disidencias. De la heterosexualidad como régimen político opresor al tejido de los cuerpos en fuga, las nuevas identidades y los géneros fluidos.

¿Es posible escapar al binarismo? ¿Es posible desmarcarse de las categorías varón/mujer, cis o trans y plantarse en la sociedad desde un lugar no normado, no reglado, no reconocido y hasta negado? Las etiquetas existen.

En Argentina se ha avanzado en que no se reduzcan las identidades a la genitalidad ni al sexo biológico asignado al momento del nacimiento. En algunos feminismos, el desafío actual tal vez sea poder deconstruir ese deber ser binario, cis, heteronormativo para vivir vidas más plenas y libres.

¿Qué papel juega la ESI en este proceso?

Disertan Sasa Testa (profesora de Castellano, Literatura y Latín [JVG], cursa la Maestría de Género de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y autora de su biografía Soy Sabrina, Soy Santiago. Géneros fluidos y otras identidades); y Loreley Flores (periodista, locutora, integrante Ni Una Menos Rosario y co-conductora del programa Bichos Raros).

Fuente: @CulturaRosario



Jueves 28 de marzo

El feminismo, sus narrativas y representaciones. Del tratamiento mediático a la genealogía de las iconografías de las luchas feministas antes y después del Ni Una Menos.

A partir de Ni Una Menos, ¿cómo cambió el papel de las periodistas en los medios y en las redes?. El tratamiento mediático de los temas de género. Buenas prácticas y malas prácticas.

Disertan Ingrid Beck (periodista, guionista, escritora, fundadora y directora de la revista Barcelona y participante en la organización de la convocatoria Ni Una Menos el 3 de junio de 2015) y Mariángeles Camusso (Licenciada en Comunicación Social, investigadora del Cifeg y docente universitaria)

Revolucionistas. Rebeliones y Feminismos

El último viernes inauguró la muestra Revolucionistas. Rebeliones y Feminismos.

La misma propone, desde una aproximación estética y política, una mirada feminista de la historia de Rosario a través de fotos, instalaciones, obras de arte y documentos históricos.

Ideada por el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara (CELChe) –que depende de la Municipalidad de Rosario–, la curaduría de la muestra es de Pamela Gerosa, Sonia Tessa, Lilian Alba, Joaquina Parma Leiva y Romina Garrido.

Revolucionistas puede visitarse en el CC Agélica Gorodischer hasta el 31 de marzo, de lunes a domingos de 10 a 20. La entrada es libre y gratuita