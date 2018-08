Confusión: Sol Pérez se enteró en vivo que su supuesto novio tiene otra novia

En el programa “Los Ángeles de la mañana” se dio una situación confusa y curiosa. Sol Pérez estaba invitada en el piso y se enteró en vivo que su supuesto novio, el futbolista de River Exequiel Palacios, tiene pareja. Primero lo negó y después tiró: “Yo no le pido fidelidad ni exclusividad a nadie”.

"¿Se te pudrió el rancho con Exequiel Palacios que ahora te callaste? Yo el viernes hablé con la novia", la pinchó el conductor Ángel De Brito.

"No tiene novia. Te puedo asegurar que no tiene”, retrucó la rubia. Acorralada y sorprendida, después sacó pecho: “Yo no tengo novio ni le pido fidelidad ni exclusividad a nadie. Estoy muy bien conociendo a alguien y confío en la persona con la que estoy porque estoy muy bien”.

Y siguió: “Yo no di nombres. Y aparte no quiero hablar de cosas que pueden afectar a otras personas".

Ahí tomó la posta Yanina Latorre: "El representante salió a desmentirte y yo de verdad hablé con la familia de la novia, que no sé si peleó el viernes. Es manicura y hace dos años que está de novia. Es la chica del barrio que lo conoce hace cuatro años y está destrozada", aseguró la esposa de Gambetita, que es columnista del programa.

Ante esto, la rubia comentó: "Yo no quiero conocer a la familia de nadie. Yo estoy muy bien. Yo en la persona que estoy confío porque me da razones. No me gusta estar con personas comprometidas, me pone en un lugar horrible y no me gustaría que me lo hicieran a mí, pero tampoco me voy a poner a investigarlo. Yo no hice nada malo. Estamos hace muy poco y estamos bien".