"De cómo estar juntos" o el casamiento en clave de comedia

De cómo estar juntos ficciona en tiempo real un casamiento, desde los preparativos hasta que llegan los novios y termina la celebración.

Escrita por Romina Tamburello y codirigida junto a Paola Chávez, la comedia estrena este sábado a las 21, en el marco del ciclo Un verano fresquito de La Comedia, Mitre 950.

La obra está protagonizada por Leila Esquivel, Juan Nemirovsky, Camila Olivé, Juan Pablo Yevoli, Ofelia Castillo y Juan Biselli, y se presentará los siguientes sábados de enero –a la misma hora– en el teatro municipal.

De cómo estar juntos acerca la lupa más que en la celebración del amor entre dos personas que supone una boda, en la costumbre aprendida de hacerlo ante los demás; en ese ritual de “tener que casarse” para mostrar al ojo ajeno la fortaleza del vínculo.

“La pregunta es por qué siguen existiendo estas fiestas en épocas en las que el amor es algo efímero", explicó Romina Tamburello a Rosario3.com.

"Entonces, en clave de comedia, lo que intentamos hacer es reírnos un poco de estos lugares comunes que tienen los casamientos y nos preguntamos si existe eso de «el amor para toda la vida»", continuó la autora y codirectora.

Esos “lugares comunes” incluyen el video, el menú, los bailarines de salsa, los discursos “y cómo los novios, que tienen un año organizando todo, terminan siendo los que menos disfrutan esa noche”.

Crédito: Andrés Macera/Prensa La Comedia



En la obra sobrevuela la inquietud en torno a un festejo “que salió lo mismo que un monoambiente en el macrocentro” y que, quizás, termina siendo el recuerdo de una paraje separada al poco tiempo.

De cómo estar juntos no reconoce límite de edad porque si bien es probable que no hayas contraído matrimonio, quién no estuvo alguna vez en una boda.

Esa situación conocida y reproducida por mandatos de antaño –más allá de los cambios en los centros de mesa–, está protagonizada por unos personajes unidos por “un conflicto particular con el amor”.

No se puede dejar de hablar de feminismo hoy si queremos plantear una obra de actualidad"

“La wedding planner que viene tapando con trabajo su carencia de amor; el «mozo», que lo acaba de dejar su novia y se llevó todas las cosas de su casa y donde estaban esas cosas, le dejó unos post-it con todos los defectos que él tiene como pareja; la «madre de la novia», que tuvo a su hija de muy joven, siente que ya pasó todo eso, está incursionando en el posfeminismo y tiene una visión muy distinta sobre este casamiento; y el «amigo del novio» que es un soltero empedernido que no puede encontrar el amor porque todavía se está buscando a sí mismo”, enumeró Tamburello.

A la seguidilla se suman «los novios», una pareja heterosexual que se ama pero, avanzada la celebración se preguntará si valió la pena tanto esfuerzo y si, en rigor, no la hubieran pasado mejor solos o entre amigos.

Una postal compartida

El punto de partida de la trama de De cómo estar juntos fue una imagen: el patio de un casamiento.

Crédito: Andrés Macera/Prensa La Comedia



“Cuando empecé a escribirla, no me aparecían los novios. Y me pregunté por qué no si, en teoría, son los protagonistas de la historia. Hasta que entendí, por lo que me había pasado a mí también, que los novios no son los protagonistas de esa noche y que uno como invitado por pasa mucho mejor. Entonces, de lo que recordaba de mi propio casamiento y de la experiencia de trabajar como actriz en fiestas de otros es que empezamos a trabajar con Poli (Paola Chávez) en un poco romper con estos mandatos, con estas cosas que tienen que cambiar. Y también porque un casamiento es un espacio muy divertido en el que aparecen muchos chichés; esos lugares comunes donde todos no sentimos identificados”, contó Romina.

Esta es la segunda vez que la también directora del corto Rabia y dramaturga de Mujeres de ojos negros codirige junto a Chávez. Ya habían trabajado juntas en la también comedia Matar al diván.

En la entrevista, Tamburello apuntó que la trama se terminó de definir en los ensayos, a partir del intercambio con las actrices y los actores en el que también acabó por organizarse la puesta en escena. Esta cuenta con “un dispositivo extra” que son los invitados a la boda que en interior de la sala serán dirigidos por Romina mientras que la tutela en el exterior de la sala estará a cargo de Paola Chávez.

Vale destacar que el elenco de los citados "invitados” está integrado por asistentes a distintos talleres de teatro.

Aún a riego de spoilear, la puesta tiene una doble representación: si bien los conflictos de desarrollan en el patio de una casa, atrás “hay una carpa con una fiesta real”.

De cómo estar juntos integra el ciclo Un verano fresquito, una apuesta de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario por posicionar y ampliar la oferta teatral rosarina en verano.

Más allá de los confites

Si bien De cómo estar juntos se centra en la celebración de un matrimonio, la cotidianidad se cuela. Un paro coincide con la boda y los trabajadores de los distintos rubros que intervienen en el festejo han adherido. Por lo tanto, la wedding planner y el mozo asumen las “tareas”.

Asimismo, el novio y su amigo son desarrolladores de aplicaciones para celulares. Y la más reciente es una app que permite detectar actitudes machistas.

A medida que avanza la fiesta, nos empezamos a dar cuenta de que las canciones son machistas"

“A medida que avanza la fiesta, nos empezamos a dar cuenta de que las canciones son machistas: “Los piratas”, “Vení Raquel”, cualquiera de Cacho Castaña. Entonces, esta aplicación empieza a infectar los celulares de las otras personas que están en la fiesta, y empieza a generarse un caos”, advirtió Tamburello.

Así, el humor y (otra vez) el presente se cruzan.

“No se puede dejar de hablar de feminismo hoy si queremos plantear una obra que hable de actualidad. Me parece que el teatro viene a dar cuenta de esos movimientos sociales y así como se habla de un paro y de las dificultades económicas de un país, también nos parecía necesario con Poli (Chávez) que aparezca algo de la marea feminista. Y lo digo más allá de mi elección particular que, desde hace años, viene siendo hablar de maternidades no deseadas y otros temas. Lo vimos así porque es algo que nos está pasando”, cerró Tamburello.