Denunciaron al Chaqueño por sexista y pidió disculpas

El Chaqueño Palavecino fue denunciado ante el Inadi por comentarios sexistas y homófobicos. Lo hizo la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) por una seguidilla de frases que lanzó desde durante su presentación en el 27º Festival Nacional del Chamamé. Se refirió al HIV como “la peste rosa” y opinó sobre el peso de una mujer que invitó a subir al escenario. El folklorista pidió perdón pero desde Mumalá aseguraron que no es suficiente porque “él es un modelo cultural al que siguen muchos jóvenes” y debería explayarse en una disculpa que rompa con este tipo de conductas.

“Al que ofendí le pido mil disculpas, no hablé para ofender a nadie. Soy un protector de la mujer, le cantamos a ella”, dijo este martes en Telenoche. “Si es por la homosexualidad, no me meto en eso –agregó–. Hay muchos homosexuales que bailan conmigo”.

Sin embargo, las denunciantes, Jésica y Vanesa, quieren otro tipo de disculpas, según publicó TN.com. “Él dice que no pasó nada porque lo tiene naturalizado. Nosotras queremos que eso cambie y se dejen de naturalizar esta conducta. Él hizo un comentario homofóbico y sexista”, señalaron.

Durante su presentación en el Festival del Chamamé, el folklorista había invitado a una mujer al escenario y cuando ésta se acercó a él, gritó, micrófono en mano: “Más gorda tiene que ser todavía”.

No fue la única frase de ese tono que lanzó. A uno de sus músicos le tiró: “¿Qué hacés ahí vos? Vení para acá, si no tenemos la peste rosa nosotros”.

“Él debe hacer otra disculpa donde explique todo. Él dice que no pasó nada, no es así. Él es un modelo cultural, muchos chicos lo tienen como imagen y copian sus conductas homofóbicas y sexistas. No se debe minimizar, se tiene que disculpar”, insistieron las denunciantes.