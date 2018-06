El Chino Darín, sobre su papá: “Lo vi angustiado”

El Chino Darín se refirió a las acusaciones que la actriz Valeria Betuccelli vertió contra su padre de maltrato mientras protagonizaron la obra Escenas de la vida conyugal hace cuatro años. "Lo vi angustiado por lo que pasó, pero está bien. No tengo la menor idea por qué pasó esto, lo conozco mucho a mi viejo y lo conoce un montón de gente: podemos dar fe del tipo de persona que es", manifestó el joven actor.

En declaraciones al programa Pamela a la tarde, el actor sostuvo: "Tenemos mucho aprecio por Valeria y por toda su familia. He compartido momentos y tengo lindos recuerdos con ella así que es sorprendente. En definitiva, lo que llama la atención es que se resuelva de forma pública porque cuando hay confianza entre dos personas, más allá de que se quieran o no al día de hoy, son cosas personales. Me parece extraño, estoy un poco perdido con todo esto. Tengo la sensación de que es parte de una confusión", dijo.

Según publicó el sitio Teleshow, el Chino, que se encuentra de vacaciones en Buenos Aires hace dos semanas con su novia, Úrsula Corberó, señaló: "Se la vio dolida y eso es lo que más empatía genera. Yo la quiero, nos hemos encontrado 200 veces y no puedo dejar de empatizar con lo que siente. Me llamó muchísimo la atención lo que dijo".

El lunes pasado Bertuccelli contó en una entrevista con Luis Novaresio para el ciclo LNE los motivos que la alejaron de la obra Escenas de la vida conyugal: "Lo hice por dos cosas. Porque artísticamente estaba yendo para otro lado, y profesionalmente sentía que no estaba siendo tratada como quería, que había algo del trato que no la estaba pasando bien".

"Era una manera en la que no se trata a una compañera de trabajo -aseguró-. Él me pedía disculpas cada vez que ocurría algo, pero después volvía a suceder", y remarcó que el actor luego tuvo problemas con Érica Rivas, quien hizo público su respaldo a Bertuccelli.

Darín, por su parte, hizo su descargo en Intrusos: "Creo que hay una gran confusión. Entiendo su sensación y su malestar aunque no comparta los motivos que ella dice. Pero si tiene un malestar pido públicamente mis disculpas, le pido disculpas en todo lo que me concierne. Que yo no esté de acuerdo con la totalidad de las cosas que denuncia no significa que no quiera que esté tranquila, por ella, por su familia y por Gaby (Fernández Capello, su marido), que es una persona maravillosa y me preocupa muchísimo lo que pueda estar pensando en este momento", manifestó.