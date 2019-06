Moria Casán - Malena Pichot. ¿Quién gana este debate? La ex vedette desafió a la humorista a un encuentro cara a cara luego de que Pichot acusara a la ex vedette de haber servido a una “opereta” contra Romina Manguel.

En el programa Sobredosis de TV (C5N), la guionista opinó que Manguel fue víctima de una “opereta” cuando fue invitada al programa del periodista rosarino Luis Novaresio, en el que también estaba invitada Moria Casán. “La One” no cree que Manguel haya sido acosada.

Moria, entonces, se enojó con Pochot y le dedicó una seguidillida de tuits muy picantes donde la califica como la referente del “femiboluconchudismohistérico” e invita a Pichot a sentarse en su programa Incorrectas (América) para un intercambio cara a cara.

“A la pichona Male Pichot, fiel representante del «femiboluconchudismohistérico» que se hizo famosa por Eduardo Feinmann parece que en Sobredosis de TV hablando de mí dijo que algún poderoso me mandó a hacer opereta a programa al cual fui invitada jaaa… ¡Paso a atenderla! Les informo que fui elegida como mejor capocómica femenina. Que en el informe que hicieron por sobredosis se olvidaron de poner que la primera mujer que estuvo al frente de un programa lleno de mujeres casi desnudas y no cosificadas, incluida ella, en comienzos de los años 80. Cuando ese rol siempre era para hombres, esa mujer fui YO”.

Moria también recordó cuando Pichot estuvo en Incorrectas, el programa que conduce por las tardes de América, afirmando que en aquel momento: “Casi mando a comprar pañales de lo shited que estaba (cagada) ¡¡¡Sobredosis de calzón mojado!!! Pichotita te atiendo con mi CP (Cinturón Poronguero)”.

“Qué pena mamito que todo te dé Grinch, a mí vos me das shited y en el fondo ternura porque todo te da miedito. El miedito es paralizantito y se te estaría notando ¡Reine! Te da miedo la gente que no se analiza, yo no me analizo pero si te ayudo para tener menos odie, odio, odia jaaaaa. Ya recomiendo a todes = análisis de orina”. “Estás grande para hacerte la fémina rebelde…”, agregó.

Y no terminó ahí: “Rescatate mamito. Igualate a un hombre, eso es ser feminista y si no te animás, Pichotite. ¡Enfrentate a un hombre-mujer como yo! ¡Poné úteros, ovarios y huevos y si te da te invito otra vez a «Incorrectas», así comprobás si algún poderoso me baja línea! ¡Ay, cómo me gusta la palabra!”.

Según aseguró la exvedette, “Siempre hay una delgada LÍNEA entre el feminismo, el machismo, el machirulismo y el femiboluconchudismo. Te habla una hermafrodita mayor. Tu supuesta defensa de la igualdad puede conducir a que choques con luz verde mamito, nenite, nenita”.

“Dale vení a ver como colocás tu vayaina y en una de esas. Te llevás de regalo un porongo uruguayo para la yerba, ¿viste?”, destacó Moria.