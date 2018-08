En media hora se agotaron las entradas para Charly en Rosario

Ya no hay más entradas disponibles para el recital de Charly García para el 5 de septiembre en Rosario. No se pueden conseguir ni por Internet ni personalmente, en los locales de expendio. Así es, el sueño de muchos duró un poquito más de media hora, el tiempo que duró la venta de tickets hasta agotarse.

Faltaban 20 minutos para las 11 de este martes cuando desde la organización del show La torre de Tesla confirmaron a Rosario3.com que ya no quedaba ni una entrada a la venta. No se podían conseguir tickets ni en los locales de expendio en el centro rosarino, tampoco a través de la página tuentrada.com donde se podía leer al clickear en alguna de las opciones: "No hay entradas disponibles en ese precio".

Muchos seguidores del creador de "La Máquina de ser feliz" mantenían la ilusión de verlo en vivo. Desde la noche de ayer se congregaron en las inmediaciones de Corrientes al 700, donde se podían comprar las entradas personalmente, decenas de fanáticos. Pasaron la madrugada a la intemperie, en reposeras o pequeñas carpitas, resistiendo el frío invernal.

A las 10 de hoy comenzó la venta que también se efectuó on line. A pesar de la gran capacidad del predio de la ex Rural, en media hora se vendieron todas las entradas.