Entre ficción y no ficción, once libros de febrero para leer en marzo

El último febrero dejó en formatos físico y digital su propia lista de novedades editoriales repartidas entre ficción y no ficción. Surgida de esa serie de lanzamientos, les dejamos una segunda lista integrada por los nombres propios de Ricardo Caneletti, Liliana Bodoc, Carmen Mola, Alejandro Junger, Tara Westover, Jorge Coscia, Nicolás Artusi, Gabriel Oliveri, José Luis Espert, Nicolás Gadano y Tomás Carlovich.

Hay novelas, memorias, investigación periodística, análisis político económico, historias de superación, recetas saludables y aroma a café.

En modo alguno se trata de una lista exhaustiva, claro. Es sólo una posible que, por cierto, invita a sumar otros títulos en los comentarios (al pie)

Ficción

Susana Macaya es hallada muerta dos días después de su despedida de soltera. Encuentran el cuerpo de la joven de padre gitano pero educada como paya en la Quinta de Vista Alegre del madrileño barrio de Carabanchel.

Podría tratarse de un asesinato más, si no fuera por el hecho de que la víctima fue torturada siguiendo un ritual atroz. El segundo dato llamativo es que su hermana Lara sufrió la misma suerte siete años atrás, también en la víspera de su boda. El asesino de Lara cumple con su condena desde entonces. ¿Alguien repitió el patrón con la hermana pequeña? ¿Es inocente el condenado?

Para resolver el caso, el comisario Rentero convoca a Helena Blanco, una experimentada detective. Lo que sigue es la trama de una de las novelas más valoradas del último año en España: La novia gitana.

Publicada por Alfaguara, quien la firma es Carmen Mola, un seudónimo detrás del cual se esconde la autora. O el autor. Otro misterio que aumenta la tensión de una novela policial basado en un peculiar caso.



La caja Topper es también un libro de memorias. Su autor es Nicolás Gadano, un economista graduado en la Universidad de Buenos Aires, hijo de militantes revolucionarios y que en la actualidad se desempeña como gerente general del Banco Central.

“Nací en junio de 1966, en el invierno porteño. Durante mi primer verano de vida, mi viejo se pasó cuatro meses de entrenamiento guerrillero en La Habana, mientras su esposa y sus dos hijos lo esperábamos en Buenos Aires. Ese comienzo lleva la marca que signaría el resto de mi infancia y adolescencia”, explica Gadano en una suerte de ajustada presentación que se lee en la contratapa del título publicado por Seix Barral.

A través de los recuerdos de su madre, arma las piezas del rompecabezas familiar que, sin embargo, nunca logra completar. Para llenar esos vacíos recurre a su padre, con quien mantiene una relación atravesada por diferencias ideológicas y viejos reclamos.

La caja negra (Sudamericana) es un thriller sobre la fragilidad, la autodestrucción y el amor, narrado con fidelidad cinematográfica por Jorge Coscia.

Un avión que viene de Nigeria desaparece en el mar frente a Bahía, Brasil. La aeronave tiene un moderno sistema de caja negra con video que permite monitorear los instantes previos al accidente dentro de la cabina. Al revisarlo, la escena es perturbadora: el comandante esbozó una sonrisa antes de estrellarse.

El escritor y cineasta dialogó con Radiópolis (Radio 2) sobre su novela. La entrevista.



Reedición

"La novela está inspirada en nuestra propia historia", dijo la escritora santafesina Liliana Bodoc en una entrevista con la agencia Télam en 2014, siete años después de la primera publicación de Memorias impuras, novela que el último febrero reeditó Alfaguara.

La trama está ambientada en la época de las independencias de Latinoamérica, aunque, vale aclarar, no es una novela histórica. La misma parte de la vida lujuriosa del virrey Crispino y su mujer, Junia, en Albora, capital del (imaginario) virreinato. En ella conviven tres razas: los crudos (los blancos), los mitimaes (aborígenes) y los cue cués (negros), quienes anhelan sublevarse, amparados por una profecía.

Un cronista es quien, por mandato de su abuelo, relata la historia de la rebelión que se desata cuando Crispino agoniza.

No ficción

Crímenes sorprendentes de la clase alta argentina, del periodista Ricardo Canaletti es esta tercera entrega de la serie Crímenes sorprendentes de la historia argentina I (2014) y II (2016) editada por Sudamericana.

Esta vez, el autor busca entre los pliegues de los buenos vestidos y los bolsillos de los trajes importados, se mete en las alcobas de palacetes y en los livings de los barrios cerrados, escucha las conversaciones de los banquetes y recorre los pasillos del poder para contar esas historias que “los ricos se esmeraron por ocultar con la ayuda de policías, fiscales y jueces”.

El ejemplar compila 18 registros que van desde finales del 1700 hasta la actualidad en los que las intrigas palaciegas, la política y los negocios –legales e ilegales– son causa de suicidios y asesinatos.

Nora Dalmasso, (el ex gobernador de Río negro) Carlos Soria, Ramón da Bouza, María Marta García Belsunce, Simón Pereyra Iraola y Raúl Barón Biza son algunos de los nombres propios cuyas historias recupera el libro.



En Una vida cinco estrellas (Planeta), Gabriel Oliveri relata su propia historia, tallada por los sueños, los viajes y los encuentros de un "joven del interior" con personalidades internacionales de distintos ámbitos. La lista está integrado por Ashton Kutcher, (el futbolista) Neymar, Antonio Banderas, Marcelo Tinelli, Ricardo Darín, Susana Giménez, (al actual primera dama) Juliana Awada, entre otros y otras.

Asimismo, Madonna y hasta el papa Francisco son citadas por el Doctor Amor, personaje por el que recibió numerosos reconocimientos. “Mi objetivo es que mi historia sea una inspiración para tu propia vida”, explica el autor sobre este libro que propone “viajar, aprender, reír y emocionar”, asegura Oliveri.

La entrevista con Juan Junco en Esto se baila así (Radio 2)

En Una educación Tara Westover escribió una historia extraordinaria: la propia. Ella creció en una zona rural de Idaho (EEUU), en una familia seguidora del survivalism, un movimiento que se prepara para sobrevivir a una posible futura alteración del orden político o social. En ese contexto, los colegios “eran parte de un plan del gobierno para lavar el cerebro a las personas”.

Sin certificación escolar –ni documentos, ni conocimiento sobre la existencia de dos Guerras Mundiales– se graduó en la universidad de Cambridge (Reino Unido) a los 27 años. Diez años antes había pisado un establecimiento educativo por primera vez.

Entre otros créditos, Educated: A Memoir (por su título en inglés) fue finalista del National Book Critics Circle 2018 y elegido como uno de los 10 mejores libros del 2018, según el New York Times. Para su autora es su historia, o “cómo una educación puede salvar una vida”.

Política, economía y fútbol



“Vivir en la Argentina no es fácil. Trabajás más de la mitad del año para pagar impuestos. Te obligan a comprar carísimo. Tu salario es una miseria y se evapora con la inflación. Te ofrecen servicios públicos del Tercer Mundo. No caminás tranquilo por la calle porque pueden robarte el celular”, se lee en la contratapa La sociedad cómplice (Sudamericana), el libro en el que el economista José Luis Espert no sólo avanza sobre los mitos económicos que "llevaron al país a la decadencia" sino que también propone “qué hacer para corregirlos”.

Estructurado en cinco capítulos, el título avanza con datos y desde la perspectiva del economista en “las crisis de la Argentina”, “los sistemas de jubilaciones y pensiones” y el interrogante: "¿este es un país rico o pobre?"

En la línea de La Argentina devorada (sudamericana, 2017) este ejemplar también se ubicó desde su lanzamientos entre los más vendidos.

Publicado por Plantea, Trinche es un viaje por la leyenda de Tomás Felipe Carlovich. Para Alejandro Caravario –fundador de la revista De Puntín al Establishment y autor del libro– “el genio secreto del fútbol”.

Caravario emprendió la tarea de reconstruir lo esencial de los días del ex volante de Central Córdoba. A través de testimonios y escuchas de primera mano, el autor desanda los caminos que condujeron al mito, ese que comenzó la noche en que un combinado de Rosario enfrentó al seleccionado argentino que se preparaba para jugar el Mundial del 74 y en la que tiró un caño de ida y vuelta.

Alimentación y un manual del café

Comidas Clean, de Alejandro Junger ofrece más de 200 recetas para veganos, vegetarianos y carnívoros orientadas a restaurar la capacidad natural autocurativa del cuerpo.

“Cuando la comida empieza a trabajar a nuestro favor en lugar de en contra, nuestra vida entera cambia”, se lee en la introducción del libro editado por Grijalbo.

El doctor Junger es el creador de Clean Program, un programa de detoxificación de 21 días. En este título en particular, el especialista formado en medicina general en el Downtown Hospital de la Universidad de Nueva York y en cardiología en el Hospital Lenox Hill, ofrece además del “paso a paso” de los platos, algunos consejos y datos sobre el programa.



Tras editar Café (Planeta, 2014), libro en el que ofrece una genealogía de la bebida homónima, Nicolás Artusi redobla la apuesta este año como Manuel de café, una guía definitiva para comprar, preparar y tomar los granos obtenidos de los frutos del cafeto.

El recorrido propuesto por el periodista y sommelier de café va desde las características de la planta hasta los efectos de la cafeína.

¿Qué variedad de café elegir?, ¿cómo influye el tostado?, ¿cuál es el molido ideal para una cafetera italiana?, ¿a qué temperatura tiene que estar el agua?, ¿cuál es el tiempo de infusión correcto para una prensa francesa?, ¿qué características debe tener el espresso ideal? o ¿cuánta leche lleva un macchiato? son algunos de los interrogantes que responde con información y gráficos el libro publicado por Planeta.