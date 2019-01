Fernando Burlando le puso condiciones a Juan Darthés para defenderlo

El abogado contó detalles de la última conversación que tuvo con el actor acusado de violación en la que le dio un ultimátun. "He puesto mi pecho y mi espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo”, señaló

El abogado Fernando Burlando contó que le puso algunas condiciones a Juan Darthés para defenderlo. Brindó detalles de la última charla que tuvo con el actor, quien se encuentra en Brasil tras la denuncia de Thelma Fardín por violación.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, Burlando reveló que el actor vendrá a la Argentina en febrero para presentarse en la audiencia conciliatoria con otra de sus denunciantes, Anita Coacci. Señaló que Darthés “está en una situación de crisis y de desgano", por lo que le dio un ultimátum: "He puesto mi pecho y mi espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo. Entonces, le dije: '¿querés que te defienda? Entonces empezá a defenderte vos y no bajes los brazos'. Fue un mensaje para levantarle el ánimo, no para otra cosa”, expuso.

“Está desganado de vivir, su vida hoy es una crisis, su familia es una revolución y su estado de ánimo tiene picos ascendentes y descendentes muy profundos. Toda esta situación de exilio, lo ha desequilibrado”, agregó Burlando en diálogo con Por si las moscas, programa que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Desde el día que Juan cayó en este último problema, me parece que logré torcer el pensamiento de mucha gente, y lo hice desde el análisis, el respeto y la prudencia. Yo diría que tengamos la prudencia de no emitir opiniones hasta que no se expida la Justicia. Hoy por hoy, las encuestas dan a la situación como que no es tal como la relató Thelma, sino que hay otra verdad”, continuó el abogado.

“La Justicia es importantísima, pero la que generó el destierro y el exilio de Juan Darthés fue la opinión pública. El destierro es peor que estar muerto y aparte no tiene ningún tipo de perspectiva laboral. Parecería que todas las calamidades del mundo artístico solo fueron de Juan Darthés”, concluyó.