Este domingo se entregaron los Premios Emmy en Los Ángeles (Estados Unidos) y como la última ceremonia de los Oscar, no hubo conductor. Con la variedad de plataformas de streaming y el auge de las series y miniseries, los Emmy adquirieron este año un nuevo valor, casi por encima de los Oscar. Game of thrones, Chernobyl y Fleabag fueron los grandes ganadores de la noche.

Según informó EFE, la 71 edición de los Emmy se llevó a cabo en el Microsoft Theatre.

Fleabag fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia, al ser reconocida en cuatro de las ternas más importantes: mejor comedia, mejor dirección (Harry Bradbeer), mejor actriz principal de comedia y mejor guión (ambas por el trabajo de Phoebe Waller-Bridge).

También brilló Chernobyl: se quedó con las estatuillas a la mejor miniserie, mejor dirección (Johan Renck) y mejor guión (Craig Mazin).

Y Game of Thrones fue reconocida como la mejor serie dramática y Peter Dinklage como el mejor actor de reparto en drama, por el papel de Tyrion Lanninster en la producción de HBO.

A continuación, la lista de ganadores de los premios Emmy 2019.

- Billy Porter, Pose (Actor principal de serie dramática)

- Jodie Comer, Killing Eve (Actriz principal de serie dramática)

- Julia Garner, Ozark (Mejor actriz de reparto en drama)

- Bill Hader, Barry (Actor principal en comedia)

- Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel (Mejor actor secundario en comedia)

- Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Mejor actriz secundaria en comedia)

- Jharrel Jerome, When They See Us (Mejor actor principal de miniserie)

- Michelle Williams, Fosse/Verdon (Mejor actriz principal de miniserie)

- Patricia Arquette, The Act (Mejor actriz de reparto en miniserie)

- Ben Whishaw, A Very English Scandal (Mejor actor de reparto en miniserie)

- Black Mirror: Bandersnatch (Netflix) (Mejor filme de televisión)

- RuPaul's Drag Race (Mejor reality)

- Ozark (Reparations) – Jason Bateman (Mejor dirección – Drama)

- Succession (Nobody Is Ever Missing) – Jesse Armstrong (Mejor guión – Drama)