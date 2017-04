Gustavo Santaolalla trae un show que cruza historia y vanguardia

El cantante, guitarrista, compositor y productor Gustavo Santaolalla se presentará el próximo 17 de junio en el teatro El Círculo, Laprida y Mendoza.

El ex integrante Aco Iris y Bajofondo llegará a Rosario en el marco de la gira nacional e internacional Desandando el Camino, que comenzó en el Teatro Colón de Buenos Aires el último diciembre.

El concierto abarca gran parte de su vasta carrera musical que incluye, además del arco sonoro que comprenden las dos agrupaciones ya citadas, sus bandas de sonido de películas, discos solista y la música del videogame The Last Of Us.

El también ganador de dos Oscars por los soundtracks de Secreto en la montaña y Babel estará acompañado por un notable grupo integrado por Javier Casalla en violín, guitarra eléctrica y aerófonos andinos, Andrés Beeuwsaert en pianos, teclados y Hammond, Barbarita Palacios en percusiones y coros, Nicolás Rainone en contrabajo y cello y Pablo González en batería.

“No soy una persona de mirar atrás y revisar su pasado pero con motivo de la reedición del primer disco de Arco Iris, sentí la necesidad de revisar esas cosas, todo lo que he hecho, repensar mi vida y ver por qué escribí esas canciones", dijo Santaolalla a Télam sobre el origen de Desandando el Camino.

El productor de bandas como Café Tacuba, GIT y Divididos –por citar sólo algunas– contó a la agencia de noticias que en los ensayos "surgieron muchas canciones de la primera época de Arco Iris, cosas de «Gas», canciones de «Diarios de Motocicleta», «Secreto de la Montaña», entre otros registros que llevan su nombre.

El concierto que el músico traerá a la ciudad se estira a dos horas y media, con un breve intervalo y por esa razón, el artista eligió teatros y centros culturales para tocar.

Santaolalla y su banda se presentaron en el marco del ciclo Encuentro en La Cúpula, que emite canal Encuentro; apenas un avance del show que desembarcará en Rosario.