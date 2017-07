Inaugura la cuarta entrega del ciclo Presente Continuo

No existe un monumento o una obra que pueda condensar la construcción de sentidos necesaria para develar una “catástrofe civilizatoria”. De allí el rechazo a lo estandarizado, a las voces únicas, a lo documental como verdad absoluta, aunque necesaria. El Museo de la Memoria, al convocar a distintos artistas, se propone recuperar una diversidad de voces que tensionan y ponen en cuestión no sólo a los perpetradores de esas catástrofes, sino a las sociedades mismas.

