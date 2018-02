Jimena Barón y una animada respuesta a las críticas en su contra

En medio de rumores de separación con Martín Del Potro, Jimena Barón publicó una lista con los distintos calificativos que recibió los últimos días en Instagram. Al parecer, la actriz y cantante recibió crítcas y comentarios negativos por demás.

Según publicó el sitio Teleshow, la también modelo escribió: "Esta es una pequeña lista de lo que están diciendo harán 10 días", y siguió: "Que soy puta, que soy lesbiana, que soy una atorranta, que estoy demasiado flaca, que me operé, que me puse, que me saqué, que soy flaca, que era más linda antes, que decepcioné, que me separé, que volví, que me lo merezco, que soy cornuda", leyó.

La lista sigue pero la cantante lo editó adelantando las imágenes sin que se entiendan las definiciones que siguieron. "Ahora, con la lista ya metida en el medio del or…, les mando un beso muy grande y espero, de verdad, que sean felices", ironizó sobre el final junto al último video que publicó en la red social que tiene más de tres millones de seguidores.

La cantante, que hoy estrena su nuevo videoclip, tuvo un cruce con Moria Casán, quien le había dicho que no le cree su discurso feminista y la había tratado de "lesbiana tapada".