Juan Pablo Varsky protagonizó un tremendo choque: "Volví a nacer"

Me distraje y termine debajo de un camión. Cinturón y airbag me salvaron la vida. Ni un rasguño. El caos en la Panamericana fue mi culpa . pic.twitter.com/d1OgadsrSX

"Me distraje y termine debajo de un camión. Cinturón y airbag me salvaron la vida. Ni un rasguño. El caos en la Panamericana fue mi culpa", escribió en Twitter el periodista, que además subió fotos de el estado en que quedó su camioneta Hyundai Creta.

"Yo estoy bien, no me pasó nada. Volví a nacer", contó Varsky a Infobae.

El periodista Juan Pablo Varsky protagonizó un espectacular accidente cuando circulaba con su camioneta por la ruta Panamericana, rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Varsky chocó contra un camión y la parte delantera de su vehículo quedó totalmente destruida, pero él no sufrió heridas.

