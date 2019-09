Pampita reveló los detalles de lo que pasó con la foto en la que aparece besándose con su novio. La imagen fue retirada y se tejieron algunas hipótesis al respecto. Al parecer, fue una broma interna de la pareja que por accidente trascendió. ¿Qué pasó?

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, Pampita admitió que le pidió a su novio Roberto García Moritán que borre la foto íntima. La jurado del Bailando contó que estaba con unos kilitos de más en la cola al dar detalles del error en la filtración como por ejemplo que ella misma se enteró cuando se la mostró Ángel de Brito en Showmatch.

La modelo charló sobre el tema con Luis Piñeyro en Pampita Online y admitió que la foto "era algo gracioso. Yo había engordado un poquito la semana pasada y a mí se me va todo a acá, a la cola. Engordé tres kilos. Habré salido mucho a comer afuera. Era muy gracioso y le dije que parecía Jennifer López. Le estaba mostrando, hicimos la foto, una pavada".

"Él me dijo tipo chiste que la iba a poner en una storie y yo le dije que si la ponía me moría de vergüenza. Él se va de su Instagram como si fuera una joda entre nosotros y la había publicado. Yo estaba en Showmatch. Y en un momento Ángel viene y me dice '¿y esto?'. Se me salía el corazón a mí. Lo llamé para avisarle. No lo podía creer y la borró. Me dijo que creía que no la había visto nadie. Estuvo minutos nomás", agregó la jurado del Bailando.

Pampita explicó que "viste que vos cerrás el Instagram y te vas. Estuvo cinco minutos creo esa foto. Pero alguien, en esos cinco minutos, se la mandó a Ángel de Brito, que estaba sentado al lado mío. Él me avisa y él mismo la saca. No era para publicar. Era una broma entre nosotros. Fue un accidente. Le puede pasar a cualquiera".

"Está en piyama, no en calzoncillo. Yo llego tarde de trabajar, tipo doce y media de la noche. No era para poner. Hay que tener cuidado con el touch del teléfono. Si queremos publicar una foto, ponemos una distinta. Nos queríamos matar. Era un chiste interno. No era para hacerlo público. Fue un accidente. Son esas cosas que no podés hacer nada, ya está. No es una locura la foto, pero no es para mostrar como primera vez nuestra. Además todavía me parece que no da. Es una cosa privada, íntima. No da. Era un chiste nuestro", cerró la modelo.