La nueva de Karina Jelinek: "Me da miedo el electrococo"

Karina Jelinek no para de dejar frases para la posteridad. En este caso, al hacer un comentario sobre la bacteria estreptococo (streptococcus pyogenes), dijo sin ponerse colorada que le daba miedo el “electrococo”.

Autora de frases memorables como "belgicanos", "casi latinos" y "sensualismo", Karina la pifió esta vez al querer manifestar su preocupación por la circulación de la bacteria que se cobró varias muertes en el país.

En el programa Los ángeles de la mañana, le comentó al conductor Ángel De Brito: "Estoy tomando un jugo de mandarina con colágeno. Lo hice yo".

De Brito quiso degustarla y le consultó si tenía reparos sobre compartir la botella (ella estaba tomando del pico): "Sí, sí. No me da asco, para nada, aunque ahora está el electrococo, ¿no? Me duele la garganta y tengo miedo de ese virus", tiró.

Karina Jelinek. Campaña de Salud Pública ! pic.twitter.com/rtpbu6jJ6i — Luis Zanger (@fastny) 21 de septiembre de 2018

De Brito casi escupe el jugo por el nuevo nombre que Jelinek le dio al estreptococo. "Bueno, es lo mismo. Me dolía la garganta y sospechaba que tenía la bacteria. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse mucho", recomendó la modelo.

Yanina Latorre cerró con una divertida apreciación: "Ay, la amo".