La nueva serie animada del creador de Los Simpson, por Netflix

El creador de Los Simpson, Matt Groening anunció que trabaja en una serie animada para adultos para Netflix. Disenchantement (Desencanto) se centrará en las desventuras de la princesa Bean, que tiene problemas con el alcohol, y la primera temporada con diez episodios se verá en 2018.

La protagonista de la trama estará acompañada por un elfo y un demonio, y este singular trío interactuará también con ogros, duendes, trolls y otras criaturas fantásticas.

Netflix ya respaldó las series de animación para adultos tales como F Is for Family y BoJack Horseman, y prepara la próxima adaptación de Green Eggs and Ham.

Por su parte, Groening lleva tiempo trabajando en una nueva serie animada, tras crear Los Simpson y Futurama.

Y Disenchantement se presenta como "una comedia que viaja al decadente reino medieval de Dreamland", según el portal de la revista Variety.

La serie será producida por The Ululu Company.