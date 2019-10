Luciano Castro se refirió a las fotos que se filtraron de él desnudo en una cama. Habló de las imágenes con un periodista. Pidió una restricción legal para que no se muestren en los medios de comunicación.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, Ángel de Brito compartió en El Espectador, programa de radio que se emite por CNN Radio, qué fue lo que le dijo Luciano Castro cuando lo llamó por teléfono y le preguntó por la viralización de sus fotos.

“Le mandé las imágenes que me habían llegado y me confirmó que era él”, comentó el conductor de LAM. Y agregó: “Dijo que no le importa que lo vean desnudo pero que sentía mucha pena por sus hijos”.

Según informó De Brito, la pareja de Sabrina Rojas pidió una restricción legal para que no se muestren en ningún medio de comunicación.

“En las redes ya está rebotada en todos lados, es muy difícil”, opinó Ángel y recordó cómo siguen dando vuelta los materiales de Florencia Peña y Fátima Flores, quienes también pasaron por una situación parecida.

Por último, De Brito comentó que para Luciano Castro las fotos fueron sacadas de su Instagram.