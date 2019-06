La canción Felices los cuatro podría sonar de fondo. Pero no es exactamente la situación. Mariano Martínez y su pareja Camila Cavallo compusieron su propia versión, yendo de vacaciones con Jualiana Giambroni, ex mujer de Mariano, y su novio Matías Di Chiara. Al parecer lo hicieron para que los tres hijos del actor compartan un descanso juntos.

De acuerdo a lo que publicó hoy Infobae.com, Martínez pasa unos días en una playa brasileña con sus hijos Olivia, Milo y Alma y su pareja, Camila Cavallo. Pero no están solos: al viaje familiar fue Giambroni con su novio, Matías Di Chiara.

Parece que las diferencias entre el actor de Mentiras Inteligentes, Amar después de amar y Campeones, entre otros trabajos, y la modelo quedaron atrás y hoy pueden disfrutar del tiempo libre juntos. Tan buena es la relación entre las dos parejas que Martínez y Matías hasta entrenaron juntos en la playa, para no perder la costumbre a pesar de estar en plan de relax.

Camila Cavallo compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram de sus días afuera. Incluso, varias de esas postales fueron tomadas por el mismo novio de Giambroni y la joven hasta lo etiquetó.

En cambio, Juliana y su actual pareja casi no compartieron imágenes en las redes sociales de sus días en las playas del país vecino.

Ella solo atinó a compartir una tierna foto de sus hijos con Martínez, Olivia y Milo, con su media hermanita Alma. "Los hermanitos", tituló, y con la mejor onda y unos emojis de corazones, Cavallo respondió: "Son todo".

El actor y su ex se habían separado en el 2015 después de siete años de relación y dos hijos en común, de en ese entonces cuatro años y uno. Al poco tiempo el ex galán se puso de novio con Lali Espósito, con quien hacía Esperanza Mía, pero la relación no prosperó.