Michelle Notagay: la modelo apuñalada por su ex volvió a trabajar

La modelo chaqueña Michelle Notagay fue atacada por su ex novio hace seis meses. Ya recuperada, este fin de semana, festejó su cumpleaños y realizó una sesión de fotos para un portal de internet.

Los hechos ocurrieron en octubre del año pasado, cuando Michelle recibió tres puñaladas de su ex pareja, dos el tórax y una en el hombro, en su departamento en Recoleta. El hombre, José María Slapak, estuvo unos días prófugo pero ahora se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz.

Este fin de semana la joven modelo cumplió 27 años y los festejó con sus seres queridos. A través de su cuenta de Twitter publicó las fotos de su fiesta con la frase: “Festejando mi cumple con mis amigos. Le doy gracias a Dios por un año más de vida y por tanto amor y amistad”.

���� 29 de abril Festejando mi cumple con mis amigos ����Le doy gracias a Dios por un año más de vida, y por tanto amor y amistad de mis amigos. pic.twitter.com/wgT3dcojGo — MichelleNotagay✌ (@MichNotagay) 30 de abril de 2017

Además, Michelle decidió retomar a su actividad profesional y posó para una sesión fotográfica de Teleshow. Después de la producción la modelo se explayó y conto: "Estoy haciendo terapia todavía. Así como estoy muy bien ahora me puedo poner depresiva y me pongo a llorar. Cuando estaba internada me dijeron que tenía que hacer terapia por lo menos seis meses. Pero me siento bien porque, después de estar en la situación de que hasta no podía respirar, ver que ahora estoy viva y entrenando me levanta mucho el ánimo".