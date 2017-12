Ninci y la "pelea” con Fabbiani: “No me gusta ser un decorado”

Mercedes Ninci fue una de las invitadas de este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand. En diálogo con La Chiqui, la periodista se refirió a su salida de El diario de Mariana. “No me gusta ser un decorado”, dijo.

A mediados del último octubre, Ninci y Fabbiani protagonizaron un tenso cruce al aire durante la entrevista con el hermano del "Brujo Manuel", supuesto "mágico artífice" de la clasificación de la selección argentina al Mundial de Rusia 2018. Después de aquel episodio, la periodista se desvinculó del panel de El diario de Mariana.

"Decime, ¿qué te pasó con Mariana?”, interrogó Mirtha.

"No pasó nada", comenzó Ninci. "No me gustó la situación que pasó un día y bueno. Pero no me gusta hablar mal de los compañeros de trabajo y de quienes fueron mis jefes. Está todo bien. Después hablamos con ella por teléfono y está todo bien", comenzó.

“Mariana es encantadora", continuó Legrand.

"Sí, es encantadora. Pero viste que cuando estás laburando siempre pasan cosas. Hubo una situación donde no me sentí cómoda al aire y bueno. Después hablamos y quedó todo bien. Uno se calienta pero después quedó todo bien", soltó la periodista.

En ese momento, Beto Casella, otro de los invitados a la mesa de Mirtha, recordó el cruce que desató el conflicto.

Entonces, la futura integrante de Los Ángeles de la mañana, fue por más: "Pasa que yo soy de las personas que se esfuerzan mucho. Traigo primicias, traigo mucha información y entonces cuando uno se esfuerza mucho necesita que se valore el esfuerzo. A lo mejor una persona que no se esfuerza mucho no está esperando nada. Yo la quiero a Mariana, pero a mí no me gusta ser un decorado."