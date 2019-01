No de nuevo: Jimena Barón contó cada cuánto “necesita” tener sexo

Después de unas anunciadas vacaciones, Jimena Barón ya está de regreso, como una más. Invitada al programa Cortá por Lozano, habló de todo. Así, la charla recorrió varios tópicos hasta que nos enteramos de la frecuencia sexual que la actriz y cantante “necesita” para no perder la sonrisa.

Todo comenzó con un video de Mauro Caiazza, el novio de Barón. "¿Es normal que una persona se ponga de tan mal humor si pasan uno o dos días sin que haga el amor con su pareja?", preguntó el bailarín en un video.

Entonces, Jimena contó que el bailarín sólo "zafa" si se siente mal o si está alejado por trabajo. Y se “justificó” en que el noviazgo “es muy nuevo” y el sexo es fundamental para mantener la relación de pie.

"Si está ahí al lado mío, ¿por qué no? ¿Cómo van a pasar dos días durmiendo al lado mío? Que duerma en su casa. Vemos una peli también, pero ahora no me lo dosifiques", bromeó.

"Yo soy brava siempre, eso me parece muy importante. Mantiene una energía, un deseo, un gustarse. A mí me pone contenta, no te voy a mentir", aseguró Barón.

"De verdad me trae contraindicaciones... me duele la cabeza y me trae malestar. ¿Si siempre fui así? Cada vez me pongo peor", cerró.

La primera semana de enero, Jimena avisó que viajaba con Mauro –su compañero en Bailando 2018– a Punta Cana en plan de vacaciones.